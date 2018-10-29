''Величезна загроза'': у Польщі забили на сполох через українських заробітчан

Після відкриття Німеччиною ринку праці для співробітників з-поза меж ЄС, що планується на початок 2019 року, Польща може постраждати від істотного дефіциту персоналу.

Як пише RzeczPospolita, дані опитування Служби зайнятості свідчать, що до 59% українських працівників можуть перебратися до ФРН.

"Це величезна загроза для польської економіки. Протягом 2-3 місяців дефіцит у персоналі виріс би зі 165 тис. осіб до більше ніж 500 тис. вакансій. Це негативно позначиться на нашому економічному зростанні. Також це викличе величезний тиск на зарплату й призведе до зниження конкурентоспроможності наших підприємств", - зазначив керівник кадрового агентства Personnel Service Кшиштоф Інглот.

При цьому президент будівельної компанії Budimeks Даріуш Блохер наголосив, що як мінімум 20% працівників на будівельних майданчиках у Польщі - це люди з України та Білорусі, "без яких галузь не зможе впоратися".

Президент Unibep Лешек Голомбецкі також наголосив, що заробітна плата в будівництві зростає, проте рук для роботи все одно не вистачає. "У 2019 буде тільки гірше, тому що українці підуть на Захід", - сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно українських заробітчан попередили про серйозні проблеми з пенсією. Усе через те, що трудові мігранти не платять страхові внески в Україні.