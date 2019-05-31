"Вдесятеро дорожче за ринок": у Кернеса купили ялини по 250 тисяч за штуку

Спеціалізоване комунальне підприємство "Харківзеленбуд" Харківської міської ради, головою якої є Геннадій Адольфович Кернес, замовило у ТОВ "Голландські троянди" дерев на 14,8 мільйони гривень.

Одними з найдорожчих дерев є п’ять ялин "Глаука" висотою 8-9 м із п’ятьма формуваннями кореневої системи по 248 тисяч гривень, повідомляють "Наші гроші".

При цьому на ринку ялини висотою 8-9 м можна знайти по 28 тисяч гривень.

​​​​​Також "Харківзеленбуд" замовив 11 грабів "Фастігіата" форми циліндра висотою 8 м і чотирма формуваннями кореневої системи по 294 тисячі гривень. На ринку можна знайти німецькі граби по 76 тисяч гривень.

Усього було замовлено близько 1,5 тисяч дерев, які поставлять цього року. Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 15,4 мільйони гривень.

Гарантійний термін становить рік. Однак постачальник не має обов’язку перед замовником щодо результатів неналежних умов догляду, як-от висадка дерев із порушенням норм, не забезпечений полив при посушливій погоді чи невнесення добрив.

"Харківзеленбуд" замовив дерева за сотні тисяч гривень "Наші гроші"

"Харківзеленбуд" замовив дерева за сотні тисяч гривень "Наші гроші"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо що мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов об'єдналися в одну політичну партію для участі у дострокових виборах до Верховної Ради.

З'їзд політсили, на якому пройдуть перші переговори, відбудеться 2 червня.

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