"Вдала можливість": названо найкращий час для купівлі біткоїна

Незалежне рейтингове агентство Weiss Ratings повідомило, що майбутня корекція біткоїна є найкращим часом для купівлі криптовалюти.

"Незабаром очікується корекція ціни біткоїна і це відмінний час для його покупки. Останній раз така вдала можливість була в 2015 році", – повідомив старший криптовалютний аналітик компанії Хуан Вільяверде, передає bits.media.

"У січні 2012 року, після того, як курс біткоїна піднявся до $7 за монету з позначки $2, кількома місяцями раніше біткоїн піддався корекції на 45% до $4. Але це була підготовка для "бичачого ринку", яка допомогла біткоїну вперше в історії досягти чотиризначної позначки в $1 200 до грудня 2013 року", – додав він.

За словами аналітика, схожа поведінка курсу криптовалюти була в 2015 році. Тоді біткоїн досяг позначки $500, потім за тиждень знизився до рівня $300, а після цього різко зріс.

Крім того, про майбутнє зростання біткоїна говорить і те, що збільшилася кількість транзакцій, з'явилися нові платформи і значно зросли обсяги торгівлі.

Майбутня корекція біткоїна є найкращим часом для купівлі

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 1000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки – річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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