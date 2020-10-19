Вчителям двічі підвищать зарплату у 2021 році: кому та на скільки

В Україні вчителям у 2021 році планують двічі підвищити рівень зарплати: в січні і липні.

Як повідомляється на сайті Міністерства освіти, зміни передбачені в проєкті Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

З липня 2021 року посадовий оклад вчителів збільшиться майже на 30% в порівнянні з вереснем 2020 року.

Посадовий оклад молодого вчителя без категорії і стажу роботи у січні 2019 року складав 3 496 грн, у вересні 2020 року – 4 050 грн. Згідно з проєктом держбюджету-2021, з січня рівень посадового окладу підвищиться до 4 859 грн, а з липня 2021-го – до 5 265 грн.

Посадовий оклад вчителя I категорії в січні 2019 року склав 4 361 грн, у вересні 2020 го – 5 051 грн. З січня 2021-го він збільшиться до 6 061 грн, з липня 2021 – до 6567 грн.

У вчителя вищої категорії закладу загальної середньої освіти в січні 2019 року посадовий оклад становив 4 649 грн. У вересні 2020 року оклад збільшився до 5 385 грн. З січня 2021 він складе 6 461 грн, з липня 2021-го – 7 001 грн.

Зарплати вчителям піднімуть двічі Міністерство освіти України

Як повідомляв OBOZREVATEL, На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Згодом Федерація профспілок опублікувала документ, в якому сказано, що Кабінет міністрів планує скасувати підвищення мінімального окладу вчителя з 1 січня 2021 року. Відповідний проєкт постанови вже розроблено.

Пізніше в міністерстві заявили, що у січні 2021 року відбудеться перший етап підвищення заробітних плат працівникам освіти – посадові оклади збільшать на 20%. Це пов'язано з підвищенням мінімальної зарплати у країні.

Пізніше стало відомо, що Міністерство освіти перенесло на 2022 рік підвищення зарплати вчителям, яке обіцяли провести у 2021 році.