"Вчителі повірили": Зеленському пригадали гучну обіцянку щодо зарплат

Президент Володимир Зеленський і український уряд замість обіцяного підвищення зарплат вчителям влаштували їм тримісячну заборгованість.

Про це заявив в ефірі ObozTV український політик і громадський діяч Микола Томенко, коментуючи обіцянку президента погасити борги із зарплати педагогам і лікарям.

"Як перемогу показали, що борг повернули вчителям, яким з вересня не платять. Президент дав вказівку, але в цій вказівці є трошки сумна історія. Президент каже, що з вересня не платять. Так чого ж ви чекали грудня, якщо з вересня не платять? Зараз ці гроші заплатили, але друзі, не обіцяв же президент і уряд вчасно платити зарплати. Це їхній обов'язок", – підкреслив Томенко.

Політик нагадав про плани уряду реформувати оплату праці педагогів.

"Обіцяли ввести базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат. Доповідаю вам, що на рівні трьох мінімальних зарплат – це зараз близько 14 тис. грн. Зараз середня зарплата вчителів в районі 7 тис. грн. В середньому по освіті у нас зарплата близько 7,5 тис. грн – це включно з викладачами вищих навчальних закладів", – зазначив він.

"Довірливі вчителя повірили, що будуть платити 4 тис. доларів, а менш довірливі прочитали програму – мінімалочка 14 тис. грн без доплат, базова. Якщо базова зарплата вчителя 14 тис. грн, плюс класне керівництво, плюс гуртки – воно набігає", – підкреслив Томенко.

today.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Однак міністр освіти Анна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не підніматимуть.

Згодом керівник МОН запропонувала закрити школи і підняти зарплати.

У свою чергу, громадський діяч Микола Томенко організував збір підписів проти скасування доплат і надбавок вчителям і викладачам вишів.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!