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1 грудня • оновлено в 22:11
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"Вчителі повірили": Зеленському пригадали гучну обіцянку щодо зарплат

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Президент Володимир Зеленський і український уряд замість обіцяного підвищення зарплат вчителям влаштували їм тримісячну заборгованість.

Про це заявив в ефірі ObozTV український політик і громадський діяч Микола Томенко, коментуючи обіцянку президента погасити борги із зарплати педагогам і лікарям.

"Як перемогу показали, що борг повернули вчителям, яким з вересня не платять. Президент дав вказівку, але в цій вказівці є трошки сумна історія. Президент каже, що з вересня не платять. Так чого ж ви чекали грудня, якщо з вересня не платять? Зараз ці гроші заплатили, але друзі, не обіцяв же президент і уряд вчасно платити зарплати. Це їхній обов'язок", – підкреслив Томенко.

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Політик нагадав про плани уряду реформувати оплату праці педагогів.

"Обіцяли ввести базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат. Доповідаю вам, що на рівні трьох мінімальних зарплат – це зараз близько 14 тис. грн. Зараз середня зарплата вчителів в районі 7 тис. грн. В середньому по освіті у нас зарплата близько 7,5 тис. грн – це включно з викладачами вищих навчальних закладів", – зазначив він.

"Довірливі вчителя повірили, що будуть платити 4 тис. доларів, а менш довірливі прочитали програму – мінімалочка 14 тис. грн без доплат, базова. Якщо базова зарплата вчителя 14 тис. грн, плюс класне керівництво, плюс гуртки – воно набігає", – підкреслив Томенко.

"Вчителі повірили": Зеленському пригадали гучну обіцянку щодо зарплат

today.ua

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Зарплати в Україні Підвищення зарплат і пенсій
Особи
Володимир Зеленський Микола Томенко
Місце
Україна
Тег
зарплата
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Я представляю какими вырастут их ученики.
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Лагідна Софія
Лагідна Софія
Хммм, мене також цікавить, коли вже вчителі отримають зарплатню у розмірі 14 000грн???
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Лагідна Софія
Лагідна Софія
Був Микола Томенко при владі були б у вчителів зарплати гідні)
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Остапенко Захар
Остапенко Захар
Лагідна Софія, До речі у нього дуже велика підтримка від киян, адже всі бачать,як він любить нашу країну і намагається покращити життя кожного міста
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Лагідна Софія
Лагідна Софія
Остапенко Захар, Ну у Миколи є шанс стати мером столиці
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