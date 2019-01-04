''Вбиває Україну'': в ЄС забили на сполох через газопровід Путіна

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що проект російського газопроводу "Північний потік-2" загрожує безпеці України.

"Газопровід руйнує наслідки санкцій, "Північний потік-2" вбиває Україну. Коли транзит російського газу територією України буде припинений, ця країна втратить не тільки серйозні прибутки, але перш за все гарантію захисту перед черговою російською агресією", – повідомив Чапутовіч в інтерв'ю Handelsblatt.

За його словами, Польща, США і Європейська комісія у цьому питанні представляють проєвропейську позицію, а Німеччина – антиєвропейську.

"Німеччина часто думає, що європейська позиція тотожна з німецькою, але у випадку з "Північним потоком" це не так", – підкреслив Чапутовіч.

Водночас міністр вважає, що в основному політика Польщі та Німеччини щодо конфлікту між Росією і Україною є однаковою.

"До певної міри ми також згодні з реакцією ЄС на російську агресію, посилаючи сигнал Росії за допомогою санкцій. Але ми хочемо рішучіших дій", – резюмував Чапутовіч.

Яцек Чапутовіч

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу в рік.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" виділить другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".