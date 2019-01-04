МоваЯзык
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

''Вбиває Україну'': в ЄС забили на сполох через газопровід Путіна

1.7тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що проект російського газопроводу "Північний потік-2" загрожує безпеці України.

"Газопровід руйнує наслідки санкцій, "Північний потік-2" вбиває Україну. Коли транзит російського газу територією України буде припинений, ця країна втратить не тільки серйозні прибутки, але перш за все гарантію захисту перед черговою російською агресією", – повідомив Чапутовіч в інтерв'ю Handelsblatt.

За його словами, Польща, США і Європейська комісія у цьому питанні представляють проєвропейську позицію, а Німеччина – антиєвропейську.

Новини
Незважаючи на тиск США: у ЄС заявили, що газопровід Путіна вже не зупинити

"Німеччина часто думає, що європейська позиція тотожна з німецькою, але у випадку з "Північним потоком" це не так", – підкреслив Чапутовіч.

Водночас міністр вважає, що в основному політика Польщі та Німеччини щодо конфлікту між Росією і Україною є однаковою.

"До певної міри ми також згодні з реакцією ЄС на російську агресію, посилаючи сигнал Росії за допомогою санкцій. Але ми хочемо рішучіших дій", – резюмував Чапутовіч.

Яцек Чапутовіч

Яцек Чапутовіч

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу в рік.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" виділить другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

''Вбиває Україну'': в ЄС забили на сполох через газопровід Путіна

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Північний потік - 2Санкції проти РосіїРосійсько-український конфлікт
Місце
Польща
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
320
Смішно
5
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ой, не могу! Об Украине он беспокоится! Ха.Ха. И ещё раз Ха. Если загнется поток газа через Украину, то и поляки тоже останутся ни с чем. И в дальнейшем еще сильнее будут зависеть от приказов Германии. Порошенко четыре года пьяно икал и клялся, что де он рвёт ВСЕ связи с Россией. Тогда причем тут российский газ? От него он тоже должен отказаться.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Щеневмерла Украина? Ща помрёт без денег агрессора-оккупанта.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги