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"Важко знижувати": у Зеленського розповіли, що буде з тарифами в Україні

4.2т Читати матеріал російською

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що в Україні тарифи на щось можуть знижуватися, а на щось – підвищуватися.

"Ми розуміємо, що коли є інфляція, то важко просто знижувати тарифи. Але, розуміючи гостроту цієї проблеми, вирішувати її потрібно якраз через збільшення доходів українців", – повідомив Герус в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, для цього потрібне зростання економіки, наповнення бюджету, а це можливо завдяки новим масштабним інвестиціям.

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"Я думаю, якщо на наступному тижні не буде зниження тарифів, але через рік економіка почне рости темпами понад 6%, а не 2,8%, як зараз, то суспільство це відчує і дуже позитивно оцінить. Бо це означає, що будуть рости доходи та добробут українців", – заявив Герус.

Представник президента в Кабінеті міністрів також торкнувся питання тарифу на тепло, підкресливши, що не може давати точних прогнозів.

"При сьогоднішній ціні газу підстав для підвищення тарифів на тепло немає. В тарифі враховувалася ціна газу станом на кінець минулого року, після цього вона знизилась на 21%. Проте все залежить від ринкових коливань, як зміниться ціна восени, тому я не можу давати точних прогнозів", – резюмував Герус.

Представник президента заявив, що в Україні тарифи на щось можуть знижуватися, а на щось – підвищуватися

Представник президента заявив, що в Україні тарифи на щось можуть знижуватися, а на щось – підвищуватися

Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення вартості газу в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

15 липня "Нафтогаз" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 4905,67 гривні за тисячу кубометрів. Порівняно з червнем вартість газу зменшилася на 648 гривень, або на 11,7%.

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Особи
Андрій Герус Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Копейки все стоить будет,а зряплата как в Европе,только надо еще на один срок выбрать слуг...этот не в счет.
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Махно Володимир
Махно Володимир
27% это и так знали. потому что многие из этих процентов, люди образованные..экономисты..бизнесмены...думающие люди. а вот 73% это зрители шоу. они купили билеты так сказать на шоу..цирк. теперь наслаждаются представлением.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Кароче,выбрали и отвалили.
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