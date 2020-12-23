Ватажок "ЛНР" "поховав" виші: "республіці" потрібна дешева робоча сила

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник скоротив кількість бюджетних місць у вишах окупованих районів Луганської області з 8 до 5 тисяч. За його словами, це дасть змогу підвищити рівень освіти

"Є категорія дітей, у яких, можливо, немає схильності до навчання, але у них досить серйозна схильність робити щось своїми руками. Інші діти... підуть у середні професійно-технічні навчальні заклади, де будуть готуватися фахівці, які на сьогодні необхідні нашій "республіці". Це слюсарі, це електрозварники, шахтарі, металурги, працівники сільського господарства", – заявив Пасічник, якого уTwitter цитує журналіст Денис Казанський.

"Пасічник радісно оголосив, що урізує кількість бюджетних місць у вишах "ЛНР". Відкрито говорить, що не потрібні "республіці" фахівці з вищою освітою, а потрібні слюсарі і шахтарі", – зазначив Казанський.

За його словами, так ватажки "ЛНР" визнали, що їм потрібна лише дешева і безправна робоча сила на віджаті заводи.

Пасічник скоротив кількість бюджетних місць до 5 тисяч Twitter Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник похвалився тим, що окуповані райони Луганської області майже повністю забезпечують себе м'ясом і молочними продуктами, яйцями, крупами, борошном і хлібобулочними виробами власного виробництва. Відповідна заява терористів стало об'єктом насмішок у мережі