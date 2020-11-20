Ватажок "ДНР" пообіцяв лікарям пенсію через COVID-19: санітари і "швидкі" обурилися

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін підписав так званий указ, згідно з яким стаж для пенсії за вислугу років медичним працівникам, які мають справу із зараженими коронавірусною інфекцією, буде нараховуватися за системою "день за два".

Однак співробітники "швидкої допомоги" і молодший медичний персонал розкритикували Пушиліна, оскільки вони підвищених виплат не отримають. Про це у Twitter пише блогер "Хочу додому".

"Так, швидкі – знову ніяк. Захисних засобів немає, ковідні не платять. І сиди в мороз 2-5 годин на виклику без захисту", – пише місцева жителька Ольга Васильєва.

"Майже декоративний "указ", – резюмувала блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній депутат Верховної Ради від Комуністичної партії Спиридон Кілінкаров, який у 2014 році втік до РФ, поскаржився на колапс у "Л/ДНР" через коронавірус. Він заявив, що на підконтрольних цим угрупованням територіях Донбасу не вистачає медиків і ліків для боротьби з COVID-19.