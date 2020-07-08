Варламов розповів про "космічні" ціни на відпочинок в Криму: дорожче в рази, ніж в ОАЕ та Європі

Російський блогер Ілля Варламов перевірив, скільки коштує відпочинок в окупованому Криму і з'ясував, що це в рази дорожче, ніж в Європі та навіть ОАЕ.

На своєму сайті він уточнив, що дивився готелі та інші види житла в період з 10 по 12 липня. Блогер оприлюднив вартість проживання за два дні з урахуванням всіх податків та зборів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

"Я тут вирішив подивитися, скільки нині коштує відпочинок в Криму ... Як ви знаєте, кордони закриті, виїхати на улюблені російськими курорти до Туреччини, ОАЕ і навіть Європу не вийде, відпочивати можна тільки на Святій Русі ... А на Святій Русі вирішили жити як в востаннє. Якщо вибору у туриста немає, чому б не здерти з нього три шкури?" – обурився Варламов.

Так, він пише, що санаторій імені Кірова, розташований в кілометрі від моря, буде коштувати 12,6 тисяч рублів (понад 4,7 тисяч гривень).

Санаторій імені Кірова в Криму Фото varlamov.ru

"Обстановка в номерах на любителя шику 1990-х. Є номери з більш сучасним ремонтом, але варто вони вже від 15 тисяч за вихідні. Тут треба сказати, що у вартість проживання включене триразове харчування в місцевій їдальні... Але я б там їсти не став", – підкреслив блогер.

Оренда кімнати площею 20 кв. м в приватному секторі обійдеться в 7 тисяч рублів (2,6 тисячі гривень).

Приватний сектор в кілометрі від моря Фото varlamov.ru

Як бюджетний варіант за 4 тисячі рублів (1,5 тисячі гривень) можна знайти кімнати в приватних будинках в 4 км від пляжу.

Приватний сектор в кілометрі від моря Фото varlamov.ru

Щодо готелів, то двомісний номер у тризірковому обійдеться в 30 тисяч рублів (11,3 тисячі гривень).

Готель в Криму Фото varlamov.ru

Двомісний номер в готелі Криму

А ось найрозкішніший готель Resort&SPA півострова коштуватиме від 61 тисяч рублів (понад 23 тисяч гривень) за добу, що в 10 разів вище в Європі або Об'єднаних Арабських Еміратах. Вілла взагалі обійдеться в 430 тисяч рублів (майже 163 тисячі гривень) за добу.

Готель Mriya Resort&SPA Фото varlamov.ru

Вілла в Криму Фото varlamov.ru

Одні з найдешевших, але "хардкорних" варіантів блогер знайшов у Феодосії – гостьовий будинок за 1,6 тисячі рублів (605 гривень).

Набюджетніший варіант у Феодосії Фото varlamov.ru

В якості порівняння Варламов привів вартість двомісного номера в Дубаї за 3 тисячі рублів (1,1 тисяча гривень), правда до пляжу треба їхати на таксі.

Двомісний номер в Дубаї Фото varlamov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму готелі підняли ціни. У багатьох націнка склала 100%, що перевищило вартість відпочинку в п'ятизіркових готелях Туреччини.