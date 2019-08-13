"Валіть додому, за міст": у Криму ополчилися на росіян

В окупованому Криму громадяни Російської Федерації, які вирішили переїхати на окупований півострів, зіткнулися з агресією з боку місцевих жителів.

"Місцеві дуже агресивні і бризкають злістю на адресу приїжджих. Я сама коли переїжджала – тут запитала. Мені так навтикали. Це їх "особливість" – вічно незадоволені всім і завжди. Зараз переїжджаємо до Сімферополя – там такого немає", – цитує RoksolanaToday&Крим25% слова росіянки Ірини Ангелінової у Twitter.

"Чим ви незадоволені на "все і завжди" в цьому місті? Ви дуже недобра і погано чуйна людина – залишайтеся, ми вас вилікуємо", – відповів їй Олександр Захаров.

"Ірино з Москви, вас обдурили. У Сімферополі вас, мародерів, ненавидять іще більше! Валіть додому, за міст", – підсумувала RoksolanaToday&Крим25%.

прутів

Ірина з Москви, вас обманулі.В Сімферополі вас, мародерів, ненавидять ще більше!

Валіть додому, за міст pic.twitter.com/sCiNUg2Nsj - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 12 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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