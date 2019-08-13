Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Валіть додому, за міст": у Криму ополчилися на росіян

310 Читати матеріал російською

В окупованому Криму громадяни Російської Федерації, які вирішили переїхати на окупований півострів, зіткнулися з агресією з боку місцевих жителів.

"Місцеві дуже агресивні і бризкають злістю на адресу приїжджих. Я сама коли переїжджала – тут запитала. Мені так навтикали. Це їх "особливість" – вічно незадоволені всім і завжди. Зараз переїжджаємо до Сімферополя – там такого немає", – цитує RoksolanaToday&Крим25% слова росіянки Ірини Ангелінової у Twitter.

"Чим ви незадоволені на "все і завжди" в цьому місті? Ви дуже недобра і погано чуйна людина – залишайтеся, ми вас вилікуємо", – відповів їй Олександр Захаров.

Новини
"Не можна здійснювати покупки": у Криму забили на сполох через нові проблеми

"Ірино з Москви, вас обдурили. У Сімферополі вас, мародерів, ненавидять іще більше! Валіть додому, за міст", – підсумувала RoksolanaToday&Крим25%.

"Валіть додому, за міст": у Криму ополчилися на росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...