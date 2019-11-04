Обрано нового голову НКРЕКП: що про нього відомо

Новим главою Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг обрано Валерія Тарасюка.

Відповідне рішення було ухвалено новообраними членами комісії таємним голосуванням у понеділок, 4 листопада. Про це йдеться на сайті НКРЕКП.

Нагадаємо, 29 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Ольгу Бабій і Руслана Кайдаша тимчасовими членами НКРЕКП.

Валерій Тарасюк став новим главою НКРЕКП

Як стало відомо, Тарасюк, який став на чолі комісії, народився в 1976 році в смт Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.

Валерій Тарасюк став новим главою НКРЕКП УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексглаву Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram