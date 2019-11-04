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4 листопада • оновлено в 18:38
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Обрано нового голову НКРЕКП: що про нього відомо

1.5т Читати матеріал російською

Новим главою Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг обрано Валерія Тарасюка.

Відповідне рішення було ухвалено новообраними членами комісії таємним голосуванням у понеділок, 4 листопада. Про це йдеться на сайті НКРЕКП.

Нагадаємо, 29 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Ольгу Бабій і Руслана Кайдаша тимчасовими членами НКРЕКП.

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Валерій Тарасюк став новим главою НКРЕКП

Валерій Тарасюк став новим главою НКРЕКП

Як стало відомо, Тарасюк, який став на чолі комісії, народився в 1976 році в смт Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.

Валерій Тарасюк став новим главою НКРЕКП

Валерій Тарасюк став новим главою НКРЕКП

УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексглаву Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.

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Місце
Україна
Тег
НКРЕКУ
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