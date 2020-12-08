Вакцинація від COVID-19 зруйнує компанії, – "шокуючі прогнози" від Saxo Bank на 2021-й

Один з "шокуючих прогнозів" Saxo Bank на 2021 рік свідчить, що успішна вакцинація від коронавірусу може зруйнувати великі світові компанії.

Як зазначає "Інтерфакс", банк публікує подібні прогнози вже 18 років. Вони привертають увагу інвесторів до малоймовірних подій, які можуть мати значний вплив на фінансові ринки, якщо втіляться у реальність.

Який ефект буде після вакцинації від коронавірусу

На думку банку, пандемія посилила накопичення боргів у світовій економіці. Зниження прибутковості державних і високорейтингових корпоративних облігацій змусили інвесторів перейти на ризиковані активи.

На ризик впливає і очікування ефективної вакцини, яка повинна знову запустити економічне зростання.

"Заднім числом, проте, виявляється, що під час пандемії економіка була надзвичайно перестимульована – і після вакцинації вона дуже скоро перегрівається. Інфляція зростає, а безробіття падає... В результаті умови фінансування посилюються занадто швидко, а контроль кривої прибутковості Федрезерву не застосовується", – сказано в прогнозі Saxo Bank.

Відзначається, що кількість дефолтів за корпоративними паперами піднімається до багаторічного максимуму. Причому першими впадуть навантажені найбільшими боргами компанії в секторі фізичної роздрібної торгівлі, яким було важко навіть в здоровій докоронавірусній економіці.

Нові прогнози містять прорив у енергетиці, який принесе світу енергетичний достаток, а також запустіння великих міст через перехід на віддалену роботу і знищення фейкових новин блокчейном.

Повний список прогнозів виглядає так:

Успішна вакцинація від COVID-19 зруйнує компанії.

AMAZON "купить" Кіпр

Німеччина заплатить за Францію

Блокчейн знищить фейкові новини

Тектонічні зрушення на ринках капіталу через цифровий юань

Революційна термоотрута

Безумовний базовий дохід призведе до запустіння міст

Фонд цивільних технологій як наслідок технологічного прориву

Попит на сонячні панелі сприятливий для срібла

Зростання тих, які розвиваються і прикордонних економік за рахунок технологій нового покоління

За словами інвестиційного директора Saxo Bank Стіна Якобсена, пандемія COVID-19 і важкий перебіг виборів в США наблизили то, що могло здаватися далеким майбутнім.

"Простіше кажучи, те, що сталося в цьому році означає, що майбутнє вже настало. Ми побачили найшвидше в історії падіння і відновлення ринку, а баланси центральних банків і бюджетні дефіцити роздувалися безпрецедентними темпами", – заявив він під час представлення прогнозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні Saxo Bank зробив невтішний прогноз щодо розвитку світової економіки у 2020-му році.

У грудні 2019-го датський Saxo Bank опублікував "шокуючі прогнози" на 2020 рік. У них йшлося про "розпад" Євросоюзу і крах долара як міжнародної валюти.