Вакцина від COVID-19 накрутила ціни на нафту

Ціни на нафту Brent за добу зросли на $0,9 до $43,81 на тлі новин про третій етап випробувань препарату для попередження COVID-19, який розробляє американська фармакологічна компанія Eli Lilly&Co.

Такі дані з'явилися на лондонській біржі ICE Futures.

Brent – $43,81 (з поставкою у жовтні)

WTI – $40,73 (з поставкою у вересні)

Нафта WTI подорожчала ICE Futures

Нафта Brent подорожчала ICE Futures

Як повідомляє "Интерфакс", в понеділок ринок підтримали статдані, які перевищили прогнози. Зокрема, індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) у липні 2020 роки піднявся до 54,2 пункти з червневих 52,6 пункти. Значення індикатора стало максимальним з березня 2019 року.

Оптимізм інвесторів був також пов'язаний з новинами про початок третьої фази випробувань препарату для попередження COVID-19.

Країни ОПЕК + з 1 серпня перейшли до другого етапу угоди, який передбачає часткове відновлення видобутку – на 2 млн барелів на добу (б/д). Однак, з урахуванням компенсацій з боку країн, які не виконали свої зобов'язання на першому етапі, видобуток зросте приблизно на 1,5 млн б/д, пише MarketWatch.

"Інвестори побоюються, що збільшення видобутку поверне назад недавнє відновлення нафтових цін, особливо на тлі зростання випадків коронавірусу по всьому світу і триваючого спаду попиту", – вважає глава Sun Global Investments Міхір Кападія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі в понеділок, 3 серпня, почали знижуватися через загрозу падіння попиту на сировину. Причина – тривале зростання захворюваності COVID-19 у світі.