В Україні шукають чиновників на зарплату від 5000 грн, але отримують вони втричі більше

В Україні вакансії на державній службі стартують від 4 тисяч гривень, проте заробляти можна більше завдяки доплатам та преміям. З огляду на трудовий стаж та специфіку роботи свою зарплату можна збільшити утричі, завдяки гарантованим державою "бонусам" державної служби.

Проте самі зарплати, вказані у вакансіях, не є конкурентними. Оскільки вони удвічі, а то й утричі нижчі за ринкові, що зменшує шанси того, що на вакансію відгукнеться дійсно гарний професіонал з досвідом та необхідними навичками. Адже на перший погляд визначити суму доплат та премій неможливо, оскільки все залежить від досвіду шукача та специфіки роботи.

OBOZREVATEL розібрався, скільки можна отримувати, працюючи на державу.

На порталі "Нова державна служба" є дуже багато вакансій, які пропонують шукачу роботи мінімальний оклад – 5 тисяч гривень. Проте, якщо розібратися, то отримувати на них можна втричі більше.

Приміром, якщо ви маєте бажання працювати провідним спеціалістом відділу пільг, житлових субсидій та державних соціальних допомог, то претендуєте на зарплату у 5 000 грн. Проте, всі держслужбовці за законом мають право на надбавки.

Зарплата складається з:

посадового окладу – 4230 грн

інших виплат відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Деякі питання оплати праці державних службовців"

В Україні є дев’ять рангів держслужбовців. Чиновник першого рангу отримує надбавку в розмірі 1000 грн, а дев’ятого – 200 грн. Чим вищий ранг – тим надбавка менша.

Окрім цього є ще надбавка за досвід роботи на державній службі, вона складає 3% окладу за кожен рік роботи, але не більше 50%.

Які ще доплати передбачені законом:

за додаткове навантаження (виконання роботи замість тимчасово або постійно відсутнього колеги)

за доступ до державної таємниці

премії

Приміром, якщо ваш посадовий оклад – 4230 грн, Ви – чиновник першого рангу, маєте досвід роботи 20 років та виконуєте роботу замість відсутнього колеги, то можете заробляти в місяць: 4230 (оклад) + 1000 (надбавка за ранг) + 2500 (за вислугу років, але не більше 50% окладу) + 2500 (половина окладу тимчасово відсутнього колеги) + доступ до державної таємниці (максимальний розмір 60%) + 3000 грн + 1000 (довільний розмір премії) = 14 770 гривень. Звісно з цієї суми працівник ще заплатить податок – 1,5% військового збору та 18% податку на доходи фізичних осіб.

Які ще вакансії пропонують на державній службі

В Україні влаштовані 244 тисяч працівників бюджетної сфери. Тобто по одному на 171-го українця. Ця цифра досить висока, приміром, у сусідній Білорусі один держслужбовець має встигати працювати із майже 256 громадянами. Уряд уже забов’язався тільки у 2020 році на 8% зменшити їхню кількість. Таким чином мають звільнити понад 18 тисяч осіб.

Але поки що весь цей величезний держаппарат потрібно постійно підтримувати та закривати необхідні вакансії. Якщо ж порівнювати вакансії на порталі "Нова державна служба" та на популярних в Україні сайтах з пошуку роботи, то останні пропонують в рази більший заробіток.

Приміром, управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації шукає начальника відділу автоматизації систем управління на зарплату у 6 100 грн, завідувача сектору на 5950 грн та головного спеціаліста на 5300 грн.

Водночас, Головне управління ДПС у Дніпропетровській області намірене знайти головного державного інспектора на зарплату у 5500 грн.

Харківська обласна прокуратура також розміщує вакансію головного спеціаліста відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань з зарплатою 5500 грн.

Тоді як заступника начальника відділу Головного управління ДПС у Волинській області шукають на 6700 грн. Таким чином, людину, яка має боротися з відмиванням доходів хочуть взяти на зарплату лише дещо більшу за мінімальну.

Тоді як головних бухгалтер Пенсійного Фонду у Києві може претендувати на 8450 грн.

Водночас, на сайті вакансій work.ua головний бухгалтер на підприємство у Києві може претендувати уже на 19-20 тисяч гривень.

Тоді як керівник фінансового відділу в компанію з підбору та продажу окулярів може отримувати від 30 тисяч гривень.