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7 лютого • оновлено в 08:59
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В Ялті ще гірше, ніж у Сімферополі: Чубаров розповів про запаси води у Криму

9.8т
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Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що ситуація з водою в анексованому Криму навіть гірша, ніж пишуть російські ЗМІ.

"До 100 днів запас води у Сімферополі. Ще гірша ситуація в містах ПБК, зокрема в Ялті та Алушті", – розповів Чубаров у програмі "Підсумки" на ObozTV.

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За його словами, сподівання кримчан на дощі та сніг в осінньо-зимовий період не виправдалися. Водосховища на окупованому Росією півострові зовсім обміліли.

При цьому Чубаров наголосив, що у Криму немає жодної "гуманітарної катастрофи".

"Щоб забезпечувати людей, води у Криму достатньо. У Криму не вистачає джерел води для господарської діяльності, не вистачає для військових об'єктів... Щоб ніхто нас не намагався змусити подавати воду, мовляв, "там гуманітарна катастрофа". Жодної гуманітарної катастрофи у Криму з точки зору забезпечення водою – немає!" – пояснив він.

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Глава Междлісу також нагадав, що згідно із міжнародним правом повну відповідальність за всі проблеми на окупованій території несе країна-окупант.

"От нехай росіяни і несуть відповідальність", – резюмував Чубаров.

За даними "Крим SOS", Аянське водосховище у Криму заповнене лише на третину

За даними "Крим SOS", Аянське водосховище у Криму заповнене лише на третину

twitter.com/KRYMSOS

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Анексія Криму Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна Сімферополь
Теги
Крим без води Кримський канал Новини Криму
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Российский Крым
Российский Крым
Пусть эта старая собака не пи@дит, я живу в Симферополе (столица Республики Крым, Российская Федерация). Воду не отключили, никакого графика подачи не ввели.
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
пусть берут из канализации
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Мил Мил
Мил Мил
Воды валом. Чёрное море большое. Пусть пьют всем хватит
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