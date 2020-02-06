В Ялті ще гірше, ніж у Сімферополі: Чубаров розповів про запаси води у Криму

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що ситуація з водою в анексованому Криму навіть гірша, ніж пишуть російські ЗМІ.

"До 100 днів запас води у Сімферополі. Ще гірша ситуація в містах ПБК, зокрема в Ялті та Алушті", – розповів Чубаров у програмі "Підсумки" на ObozTV.

За його словами, сподівання кримчан на дощі та сніг в осінньо-зимовий період не виправдалися. Водосховища на окупованому Росією півострові зовсім обміліли.

При цьому Чубаров наголосив, що у Криму немає жодної "гуманітарної катастрофи".

"Щоб забезпечувати людей, води у Криму достатньо. У Криму не вистачає джерел води для господарської діяльності, не вистачає для військових об'єктів... Щоб ніхто нас не намагався змусити подавати воду, мовляв, "там гуманітарна катастрофа". Жодної гуманітарної катастрофи у Криму з точки зору забезпечення водою – немає!" – пояснив він.

Глава Междлісу також нагадав, що згідно із міжнародним правом повну відповідальність за всі проблеми на окупованій території несе країна-окупант.

"От нехай росіяни і несуть відповідальність", – резюмував Чубаров.

За даними "Крим SOS", Аянське водосховище у Криму заповнене лише на третину twitter.com/KRYMSOS

OBOZREVATEL нагадує:

Україна припинила поставки дніпровської води на півострів через Північно-Кримський канал після анексії Криму Росією у 2014 році.

Осінь 2019 року у Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів.

Під час візиту в анексований Крим президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова.

Експредставник президента України в АР Крим Борис Бабін припустив, що Москва спробує вирішити цю проблему шляхом торгу з українським керівництвом.

Взимку 2020 року народний депутат України від "Слуги народу", глава бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду до анексованого Криму.

5 лютого 2020 року російські медіа написали, що запасів води в окупованому Сімферополі вистачить ще на 104 дні. За їхніми даними, з 10 лютого у місті обмежать подачу води населенню. Стало відомо, що з 4 лютого у Сімферополі вже заборонені автомийки та сауни.

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