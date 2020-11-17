В Ужгороді підприємців звільнили від податків через карантин вихідного дня

В Ужгороді місцева влада ухвалила рішення про звільнення від єдиного податку підприємців І та ІІ груп на грудень.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова міста Богдан Андріїв. За його словами, у такий спосіб влада вирішила підтримати бізнесменів на період карантину.

"Сьогодні на позачерговій сесії міськради ухвалили рішення, яким на грудень звільняємо підприємців І та ІІ груп платників, котрим постановою уряду заборонено працювати, від сплати єдиного податку. На останній місяць цього року звільнили малий та середній бізнес, діяльність якого зупинена постановою Кабміну, і від сплати земельного податку та за оренду комунального майна", – сказано в повідомленні.

Зокрема, також до кінця карантину звільнили від сплати за комунальне майно для літніх терас кафе та ресторанів.

"Крім того, ухвалили також звернення до Кабінету Міністрів України, щоб розглянули можливість звільнити цю категорію підприємців від сплати єдиного соціального внеску – як за себе, так і за найманих працівників, а також продовжити дію постанови Кабміну щодо призначення та виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям І та ІІ групи платників єдиного податку", – додав мер Ужгорода.

В Ужгороді бізнес звільнили від частини податків Facebook Богдана Андрієва

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні із суботи, 14 листопада, ввели карантин вихідного дня. Найболючіше він вдарить по сфері громадського харчування. На вихідні випадає основна частина виручки таких закладів.

Однак не всі міста погодилися піти на посилення обмежень. Так, у Львові, Одесі, Дніпрі, Черкасах, Чернігові, Рівному, Мукачеві, Івано-Франківську та Слов'янську мери відмовилися виконувати постанову Кабінету міністрів.

У вівторок, 17 листопада, Верховна Рада провалила голосування за скасування карантину вихідного дня.