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23 жовтня • оновлено в 17:53
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Кабмін раптово змінив прогноз по зростанню ВВП України

1.3т Читати матеріал російською

Кабінет міністрів хоче затвердити прогноз, згідно з яким зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України в 2020 році очікується на рівні 3,7%.

Про це йдеться в таблиці оновленого макропрогнозу Кабінету міністрів. Сам документ в Facebook опублікував депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

Кабмін раптово змінив прогноз по зростанню ВВП України

Олексій Гончаренко

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В рамках першого сценарію, Кабінет міністрів України хоче затвердити прогноз, згідно з яким зростання реального ВВП в 2020 році очікується на рівні 3,7%. Саме цей сценарій буде закладений в проект держбюджету на 2020 рік.

За другим сценарієм, зростання ВВП складе 4,8%. Цей сценарій був підготовлений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, але не був врахований в проекті бюджету держави на 2020 рік.

Кабмін також прогнозує, що в 2021 році економіка України прискориться до 3,8%, а в 2022 році – до 4,1%. У той же час другий сценарій передбачає, що в 2021 році економіка України прискориться до 5,5%, а в 2022 році – до 6,5%.

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що очікує зростання внутрішнього валового продукту України на рівні 3,5 – 3,7% в 2020 році

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Тема
Держбюджет-2020
Особи
Олексій Гончаренко Тимофій Милованов
Місце
Україна Київ
Теги
ВВП Кабінет Міністрів України
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Он не попутал ВВП с Госдолгом?
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Меренич Михайло
Меренич Михайло
Що,уже?! Ата обіцяли ріст...
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филипп филипыч
филипп филипыч
как там саакашвили сказал?) все остальное от лукавого
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