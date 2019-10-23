Кабмін раптово змінив прогноз по зростанню ВВП України

Кабінет міністрів хоче затвердити прогноз, згідно з яким зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України в 2020 році очікується на рівні 3,7%.

Про це йдеться в таблиці оновленого макропрогнозу Кабінету міністрів. Сам документ в Facebook опублікував депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

Олексій Гончаренко

В рамках першого сценарію, Кабінет міністрів України хоче затвердити прогноз, згідно з яким зростання реального ВВП в 2020 році очікується на рівні 3,7%. Саме цей сценарій буде закладений в проект держбюджету на 2020 рік.

За другим сценарієм, зростання ВВП складе 4,8%. Цей сценарій був підготовлений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, але не був врахований в проекті бюджету держави на 2020 рік.

Кабмін також прогнозує, що в 2021 році економіка України прискориться до 3,8%, а в 2022 році – до 4,1%. У той же час другий сценарій передбачає, що в 2021 році економіка України прискориться до 5,5%, а в 2022 році – до 6,5%.

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що очікує зростання внутрішнього валового продукту України на рівні 3,5 – 3,7% в 2020 році

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