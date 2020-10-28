В уряді пояснили, чому кошти для онкохворих передали на дороги
Кабінет міністрів перерозподілив 61,6 млн грн, виділених для онкохворих, на дороги у Львівській області, оскільки вони не були реалізовані в бюджетному році, що закінчується.
Таку заяву зробив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час засідання уряду у середу, 28 жовтня.
Зокрема, у своєму виступі глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль звинуватив ЗМІ у маніпуляції через новину про розподілення коштів.
"Вчора була маніпуляція про перерозподіл коштів, виділених для онкохворих. Вважаю, що маю прояснити це питання. По-перше, у 2020 році виділена рекордна кількість коштів на лікування онкохворих. Зокрема, на 40% більше ніж у минулому році. І вдвічі більше ніж у 2018 році. З вересня наш уряд у 5 разів збільшив тариф на лікування та діагностику онкозахворювань у дітей. Дуже хотілося б чути і про такі речі також", – сказав прем'єр-міністр.
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