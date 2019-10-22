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22 жовтня • оновлено в 11:28
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В уряді переглянули прогноз по зростанню ВВП України

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Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що очікує зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України на рівні 3,5 – 3,7% в 2020 році

Про це повідомляє ТСН з посиланням на заяву чиновника. За його словами, в прогнозі Світового банку зростання ВВП України на 2020 рік також визначено в розмірі 3,7%.

Тимофій Милованов

Тимофій Милованов

medium.com

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"Відрізняється від інших країн": Світовий банк несподівано змінив прогноз щодо зростання ВВП України

"Минулого тижня ми були в Вашингтоні і провели зустріч з МВФ, з урядом США, ЄБРР та іншими міжнародними організаціями. Буде 4 прогнозу зростання ВВП України - прогноз НБУ, наш прогноз, прогноз МВФ і Всесвітнього банку. Ми свій прогноз подаємо на Кабмін найближчим часом. Нацбанк також свій прогноз готує і вносить відповідні зміни. Україна матиме в цих прогнозах цифру на 2020 рік в різних прогнозах 3,5-3,7%", – впевнений міністр.

За його словами, основне завдання для української делегації полягало в тому, щоб провести консультації і погодити макроекономічний прогноз. Милованов також висловив упевненість, що МВФ надасть схожі дані.

"Цей прогноз переглянутий вгору, на збільшення. Це істотно важливо, так як в середньому в країнах Європи і Азії в регіоні, про який подавав прогноз Всесвітній банк, середній зріст 18%, і більшість країн сповільнюються через глобальні економічні причини. Україна - єдина або одна з небагатьох країн, для яких Світовий банк переглянув і підвищив економічне зростання з 3% до 3,7%", – повідомив він.

При цьому чиновник зазначив, що зростання на рівні 3,7% декларується в рамках консервативного прогнозу. Милованов упевнений – "зростання може бути вище".

"З нашої точки зору, 3,7% – це консервативний сценарій. Якщо буде більше зовнішніх і внутрішніх інвестицій і фінансова система України почне активно кредитувати реальний сектор, а це залежить від бізнес-клімату. Якщо бізнес-клімат буде продовжувати поліпшуватися, інвестиції будуть рости, то економічне зростання може бути вище", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання в Україні на 2020 рік з приблизно 3% до 3,7%.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% в наступному році і до 7% – з 2021 року.

  • Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щорічно збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

  • За прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

  • Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз по зростанню ВВП України в 2019-2022 роках.

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Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна Київ
Тег
ВВП
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Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
умиляє наївністтю дана декларація зростання ВВП. бездарі.
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