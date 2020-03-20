Нацбанк введе кредитні канікули через коронавірус: кого стосуватиметься

Національний банк України (НБУ) на тлі спалаху коронавірусу та введеного карантину затвердить стандартні правила "кредитних канікул" для всіх.

Про це в п'ятницю, 20 березня, повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, передає "Інтерфакс-Україна".

Пресслужба Мінфіну

"Найближчими днями ми фіналізуємо правила пільгового користування кредитами. Це буде стосуватися всіх позичальників – і великих компаній, і малого та середнього бізнесу, і фізосіб", – заявила вона під час онлай-пресбрифінгу.

За її словами, ці підходи будуть стандартизовані, їх ухвалить правління, а відтак вони будуть впроваджені банками.

"Ми розуміємо, що пільговий режим (або кредитні канікули) просто необхідний. Головне завдання Нацбанку та банківської системи сьогодні – знизити навантаження на бізнес, дати йому можливість вистояти. Потім будемо відновлюватися", – сказала Рожкова.

Водночас вона уточнила, що необхідно розуміти, що такі заходи не скасовують повернення до нормального режиму обслуговування боргу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Верховна Рада 359 голосами ухвалила рішення скасувати цілу низку податків і штрафів з 1 березня до 30 квітня 2020 року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал