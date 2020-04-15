В "Укрзалізниці" змінилося керівництво: Кабмін призначив тимчасового голову

Уряд звільнив Желько Марчека з посади виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" (УЗ) і виключив його зі складу членів правління.

Про це в середу, 15 квітня, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Тимчасово виконувати обов'язки голови правління УЗ буде Іван Юрик.

Іван Юрик тимчасово очолив УЗ oilpoint.com.ua

Також, за словами міністра, конкурс на посаду голови правління, який наразі призупинено за рішенням Наглядової ради, буде відновлений і продовжений після завершення карантину.

У свою чергу, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко уточнив, що Кабмін прийняв розпорядження про тимчасове покладення виконання голови правління УЗ на Івана Юрика, "а також про тимчасове покладення виконання обов'язків члена правління "Укрзалізниці" на Романа Веприцького".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще минулого тижня Криклій заявляв, що виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек буде звільнений з посади оскільки він не виправдав довіри.

Також спочатку основними претендентами на крісло глави УЗ називали колишнього керівника Південно-Західної залізниці Романа Веприцького і директора з економіки та фінансів компанії Миколи Іванініва. Однак, ці кандидати розділили Наглядову раду, в результаті вирішили призначити тимчасовим керівником Івана Юрика.