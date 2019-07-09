В "Укрзалізниці" вигадали, як без вкладень заробити на промисловцях 3 мільярди

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" звернулося до Держрегуляторної служби з проханням перевірити законність одностороннього введення ДП "Укрзалізниця" нового порядку оплати оренди вагонів. Експерти переконані: УЗ перевищує повноваження і незаконно проводить приховане підвищення тарифів. Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Олександр Каленков, президент ОП "Укрметалургпром" Телеканал 24

"Зараз монополіст практикує різні приховані форми підвищення витрат вантажовідправників. Під приводом лібералізації вагонної складової УЗ на свій розсуд проводить різні ініціативи. Одна з останніх: наприкінці травня вони заявили про перерахунок плати за використання вагонів. Під приводом скорочення часу на завантаження-розвантаження, вони просто підвищують витрати вантажовідправників. Скоротили термін до мінімальних 48 годин, а за все, що понад цей термін нараховується плата. За фактом – штрафні санкції, які близькі за визначенням до інфраструктурної складової", - зазначив Каленков.

При цьому, за словами Каленкова, інфраструктурну складову УЗ повинна погоджувати за серйозною процедурою з Антимонопольним комітетом, Міністерством економіки та розвитку, Міністерством інфраструктури, Міністерством юстиції. Але нічого з цього зроблено не було.

"Ми розглядаємо новий порядок нарахування плати за використання вагонів просто як приховане підвищення тарифів. Тому ми звернулися і до АМКУ, і до ДРС, щоб вони перевірили, регуляторний це акт чи не регуляторний, чи має УЗ право це робити чи ні, і чи було проведено належний публічний розгляд цього питання. Адже рішення ухвалювалося ще 26 квітня, а обговорення почалося тільки зараз. Нас просто поставили перед фактом", - підкреслив президент "Укрметалургпрому".

За словами Каленкова, на незаконному введенні нового порядку оплати оренди вагонів УЗ заробить щонайменше 3 млрд грн, заплатити які повинні будуть саме вантажовідправники, а з ними так чи інакше – і всі українці.

"Замість того, щоб підвищувати свою ефективність, УЗ придумує ось такі приховані механізми підвищення тарифів. Ми дуже сподіваємося, що ДРС, інші компетентні органи звернуть на це увагу - і просимо зібрати спільну нараду, на якій усі ці факти будуть розглянуті. Зробити це необхідно до серпня, коли нові правила повинні набути чинності", - заявив Каленков.

За його інформацією, неофіційно в ДРС вже помітили перевищення повноважень у діях УЗ. А значить, є шанс, що компетентні органи таки змусять УЗ дотримуватися чинного законодавства.

В останні роки промисловці постійно стикаються з подорожчанням послуг монополіста. Так, у 2018 році витрати вантажовідправників виросли на 30-35% в порівнянні з попереднім роком. За перше півріччя 2019 го вони збільшилися ще на 14%.

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