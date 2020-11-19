В "Укрзалізниці" розкрили схему контрабанди російських запчастин через "ДНР" і "ЛНР"

Служба безпеки України розкрила схему постачання на "Львівську залізницю" неякісних російських запчастин. Їх ввозили через тимчасово окуповані території Донбасу.

Як повідомляє пресслужба СБУ, оборудка діяла протягом 2019-2020 років. Її організували комерсанти, за сприяння посадовців регіональної філії "Укрзалізниці".

"Зловмисники налагодили постачання вживаних запчастин російського виробництва до локомотивів, серед яких були взагалі непридатні для використання. Неякісну продукцію ввозили контрабандою із РФ через тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей", – сказано у повідомленні.

Експерти стверджують, що такі дії могли призвести до аварій на залізниці.

"Через реалізацію таких протиправних механізмів могло здійснюватися фінансування так званих "ДНР" та "ЛНР". Крім того, незаконні схеми гальмують розвиток вітчизняних машинобудівних підприємств, які виготовляють або планують виготовлення даної продукції, створюючи при цьому додаткові робочі місця", – відмітили в СБУ.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

У Львові та Києві провели обшуки у посадовців "Укрзалізниці" та в офісах комерційних структур постачальників.

На "Укрзалізниці" викрили схему

На "Укрзалізниці" викрили схему

На "Укрзалізниці" викрили схему

На "Укрзалізниці" викрили схему

На "Укрзалізниці" викрили схему

На "Укрзалізниці" викрили схему

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чиновник продавав у Росію крадені запчастини для військової техніки.