В "Укрзалізниці" назвали причину підвищення цін на квитки

В "Укрзалізниці" будуть піднімати ціни на квитки з 1 березня, щоб за рахунок цього підвищити якість послуг на залізниці.

Про це УНН повідомив керівник комунікації і маркетингу "Пасажирської компанії" АТ "Укрзалізниця" Олександр Шевченко. Так у компанії пояснили рішення підвищувати на 2% вартість проїзду щомісяця.

Утім, в УЗ пообіцяли розробити програму лояльності – особливі умови групових перевезень, корпоративні карти, знижки.

"Ціни на подорожі залізницею так чи інакше залишаться максимально доступними порівняно з іншими видами транспорту... Індексації цін на пасажирські перевезення не відбувалося вже кілька років, ми тримали ціни протягом усього карантину, тому і зростання закладаємо дуже плавне: на 2% у місяць", – пояснив директор "Пасажирської компанії" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

За його словами, це дозволить компанії отримати понад 500 млн гривень доходу, що не перекриє всіх витрат на перевезення, але дозволить інвестувати в якість послуг.

З року в рік "Укрзалізниця" продовжує отримувати мільярдні збитки від пасажирських перевезень: надходження лише на 43% покривають витрати на їхню організацію.

Так, востаннє тарифи на пасажирські перевезення переглядали у жовтні 2018 року.

У плані розвитку компанії зазначено, що причиною зростання тарифів на пасажирські перевезення є необхідність збільшення доходів державної залізничної компанії. Загалом дохід "Укрзалізниці" планують збільшити на 13%, зокрема дохід від пасажирських перевезень – на 8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 березня 2020 року не відбулося планового підвищення цін на квитки "Укрзалізниці". Передбачалося, що до кінця 2020 року вони стануть дорожчими на 22%. Але Міністерство інфраструктури не затвердило плани компанії.

З 1 листопада на 15% знизилась вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних поїздів "Інтерсіті".