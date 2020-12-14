В "Укроборонпромі" купили преміальні Toyota на 6,6 млн грн

Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу концерну "Укроборонпром", замовила легкові автомобілів Toyota на 6,6 млн грн.

Тендер на поставки виграло підприємство "ВіДі Автострада". Про це свідчать дані в системі ProZorro.

Зокрема "Укрспецекспорту" поставлять вісім седанів Toyota Camry 2020 року із додатковою комплектацією.

Один автомобіль Toyota Camry купили в найдорожчій комплектації Premium за 1,2 млн грн. Він має бензиновий двигун Євро 6 об’ємом 3,5 л, 8-ступеневу автоматичну коробку передач, круїз-контроль, клімат-контроль, декор панелі приладів і центральної консолі імітацією напівкоштовного каменю "тигрове око", шкіряний салон, системи активної безпеки тощо.

Один автомобіль Toyota Camry купили в найдорожчій комплектації Premium за 1,2 млн грн BIHUS.info

Держкомпанія замовила також п’ять Toyota Camry Hybrid у комплектації Prestige по 998 тис. грн. Вони мають бензиновий двигун Євро 6 об’ємом 2,5 л, гібридну трансмісію, круїз-контроль, клімат-контроль, шкіряний салон, системи активної безпеки, іонізатор повітря, подушки безпеки.

Ще два автомобілі Toyota Camry придбали в комплектації Elegance по 883 тис. грн. Вони мають бензиновий двигун Євро 6 об’ємом 2,5 л, 6-ступеневу автоматичну коробку передач, круїз-контроль, клімат-контроль, шкіряний салон, системи активної безпеки, подушки безпеки, систему допомоги під час паркування.

Один автомобіль Toyota Camry купили в найдорожчій комплектації Premium за 1,2 млн грн ProZorro

Один автомобіль Toyota Camry купили в найдорожчій комплектації Premium за 1,2 млн грн ProZorro

Раніше для Генерального штабу Збройних Сил України закупили авто Skoda Kodiaq Ambition на загальну суму 2,62 млн грн. Переможцем тендеру стало ТОВ "Автоцентр Київ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді в Україні розгорівся скандал довкола закупівлі "Укравтодором" декількох позашляховиків. Компанія збиралася витратити 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota – Land Cruiser Prado і Highlander.

У тендері на закупівлю Toyota Land Cruiser Prado замовник прописав, що авто повинно мати 4-літровий двигун, шкіряний салон, кермо з декоративними вставками, ілюмінацію інтер’єру, клімат- та круїз-контролі, аудіосистему Toyota Touch 2, інтелектуальні засоби безпеки. На позашляховик "Укравтодор" повинен був витратити 1,8 млн грн.

Згодом, Служба автомобільних доріг у Запорізькій області за результатами тендеру замовила у ТОВ "Техноцентр "Навігатор" два позашляховики на загальну суму 2,38 млн гривень.

Йшлося про позашляховик Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектації Premium 2020 випуску.

Після розголосу у суспільстві Голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що тендер на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado скасовано. Одночасно із цим були ініційовані додаткові перевірки аналогічних закупівель.