В 'Укроборонпромі' куплять Toyota Highlander за 1,6 млн гривень

Держпідприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес", яке входить до складу концерну "Укроборонпром", замовило автомобіль Toyota Highlander за 1,6 млн гривень.

Поставкою повнопривідного позашляховика займається ТОВ "Восток Автомир". Про це свідчать дані системи "Прозорро".

Відповідна фірма була єдиним учасником. Сума купівлі відповідає очікуваній вартості.

Держпідприємство отримає автомобіль у комплектації Premium. Toyota Highlander матиме скляний панорамний дах, підігрів та вентиляцію передніх сидінь, автоматичний клімат контроль тощо.

Раніше для Генерального штабу Збройних Сил України закупили авто Skoda Kodiaq Ambition на загальну суму 2,62 млн грн. Переможцем тендеру стало ТОВ "Автоцентр Київ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді в Україні розгорівся скандал довкола закупівлі "Укравтодором" декількох позашляховиків. Компанія збиралася витратити 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota – Land Cruiser Prado і Highlander.

У тендері на закупівлю Toyota Land Cruiser Prado замовник прописав, що авто повинно мати 4-літровий двигун, шкіряний салон, кермо з декоративними вставками, ілюмінацію інтер’єру, клімат- та круїз-контролі, аудіосистему Toyota Touch 2, інтелектуальні засоби безпеки. На позашляховик "Укравтодор" повинен був витратити 1,8 млн грн.

Згодом, Служба автомобільних доріг у Запорізькій області за результатами тендеру замовила у ТОВ "Техноцентр "Навігатор" два позашляховики на загальну суму 2,38 млн гривень.

Йшлося про позашляховик Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектації Premium 2020 випуску.

Після розголосу у суспільстві Голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що тендер на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado скасовано. Одночасно із цим були ініційовані додаткові перевірки аналогічних закупівель.