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5 червня • оновлено в 18:18
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В Укрексімбанку відреагували на дзвінок Зеленського Менгеру

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Наглядова рада Укрексімбанку відреагувала на дзвінок президента Володимира Зеленського зі скаргою на те, що банк не хоче проводити реструктуризацію кредитів.

Наглядова рада банку опублікувала звернення до своїх клієнтів.

"Ми налаштовані підтримувати своїх клієнтів на шляху виходу з кризи і закликаємо їх якомога швидше почати офіційну і прозору комунікацію з відповідними органами управління Банку", – відзначається в повідомленні.

В Укрексімбанку нагадують, що до компетенції оновленого правління банку входить вирішення поточних бізнес-справ таким чином, щоб врахувати як інтереси банку, так і інтереси клієнта.

Зеленський зателефонував голові банку

Зеленський зателефонував голові банку

У банку підкреслюють, що "контроль за ефективністю роботи правління є винятковою компетенцією наглядової ради, а не акціонера або будь-якого іншого політичного органу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Зеленський зателефонував голові Укрексімбанку Євгену Мецгеру після того, як бізнесмени з Хмельницької області поскаржилися на труднощі з реструктуризацією кредитів.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
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