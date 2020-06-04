В Україну завезли "технічну картоплю": чи безпечно її їсти

В Україну завезли великі партії картоплі з Європи, які в ЗМІ вже встигли охрестити "технічною" і додати, що вона нібито непридатна до вживання. Незважаючи на таку назву, експерти запевняють, що вона абсолютно безпечна для здоров'я і може бути використана при приготуванні їжі.

Про це сказано в статті "Сегодня". За словами експертів, внутрішнього врожаю країні недостатньо для покриття потреб, тому в цьому році Україна імпортує особливо великі партії картоплі.

"Те, що Україна в цьому сезоні імпортувала величезні обсяги картоплі, це правда. Через те, що у нас не було врожаю у минулому році. З початку сезону, тобто з липня 2019 року, до квітня 2020-го було завезено майже 400 тисяч тонн картоплі. А за рік, з липня по липень, обсяг імпорту складе близько півмільйона тонн. Це дійсно безпрецедентна ситуація. Тому що в попередні роки ми імпортували тільки 4-5 тис. тонн картоплі на рік і переважно насіннєвої", – розповіла керівник департаменту аналітики ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

Експерт також визнала: у цьому році Україна закуповувала картоплю, де тільки можна: і в Європі, і в Азії, тому, що своїх запасів реально не вистачало.

"Не дивлячись на великий обсяг імпорту, ціни на картоплю не знижуються. На сьогоднішній день оптові ціни тримаються на рівні 9-11 грн за кілограм. І на українську, і на імпортну картоплю. Це рекордно висока ціна. І незважаючи на те, що завозиться багато, ціна не падає. Це говорить тільки про те, що внутрішнього продовольства недостатньо. Немає такого, що ми завозимо за 11 грн, наприклад голландську, а український фермер не може продати по 2 грн", – пояснила Гетьман.

Але що стосується "неїстівної" картоплі, Гетьман запевняє: це не відповідає дійсності. Всі сорти картоплі, яка завозиться, можна їсти.

Виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова підтверджує: технічна картопля абсолютно їстівна.

"Технічна картопля насправді – це просто картопля. Вона класна, вона хороша. Мало того, зовні вона виглядає бездоганно. І вона не втрачає свій зовнішній вигляд при недотриманні правил зберігання. Наприклад, якщо ми будемо зберігати картоплю в кімнатних умовах, без холодильника 2-3 місяці, вона втратить свій тургор (пружність), почнуться ростові процеси. А з технічною картоплею після декількох місяців зберігання на кухні нічого не станеться. В чому особливість технічної картоплі? Вона хороша для смаження. Але вона розварюється. Саме це мають на увазі, коли говорять, що борщ або пюре з технічної картоплі готувати не варто", – пояснює Руженкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня в Україні на тлі карантину через коронавірус різко піднялися ціни на картоплю.