В Україну зайшов ще один лоукостер: названі рейси

На український ринок вийшов новий грузинський лоукостер Myway, який запустив рейси з Харкова.

За інформацією компанії, регулярні рейси в Тбілісі і Батумі будуть відкриті 12-13 червня, передає avianews.com.

Рейси Харків-Тбілісі будуть виконуватися з 12 червня по вівторках і суботах, а Харків-Батумі - з 13 червня по середах і суботах.

На обох маршрутах будуть використані літаки Boeing 737-800.

Крім того, авіакомпанія планує відкрити рейси в Київ, Тель-Авів, Тегеран, Мінськ, Дубай, Санкт-Петербург, Москву, Самару і Пекін (через Урумчі).

В даний час флот лоукостера складається з двох Boeing 737-800, які були випущені в 2007 році і раніше використовувалися авіакомпанією Shandong Airlines (Китай).

У плани компанії також входить поповнення флоту по одному літаку на початку липня і в грудні.

Варто відзначити, що Myway Airlines є проектом китайської групи Hualing Group. В даний час штат лоукостера складається з 150 співробітників.

Як писав OBOZREVATEL, новий український лоукостер SkyUp отримав дозвіл Державіаслужби на польоти по 55 регулярних та чартерних маршрутах.