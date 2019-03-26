В Україну зайшла нова авіакомпанія з Європи: названі ціни та напрямки

На український ринок виходить французька авіакомпанія Aigle Azur — вона запустить прямі рейси з Києва до Парижа (аеропорт Орлі).

Рейси відкриваються 18 квітня. Вони здійснюватимуться тричі на тиждень (середа, п'ятниця, неділя), повідомив гендиректор і президент авіаперевізника Франц Івлен, передає LIGA.net.

На лінії використовуватимуться літаки Airbus A320. Ціна на квиток складе 74 євро в одному напрямку.

Aigle Azur спеціалізується на чартерних і регулярних рейсах. Авіакомпанія обслуговує 15 напрямків. У 2018 році вона перевезла 2 млн пасажирів.

На сьогодні до Парижу з Києва прямі рейси виконують МАУ і Air France.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівництво Wizz Air заявило про плани відновити роботу дочірньої компанії в Україні у 2019 році.

Авіаперевізник також повідомив про готовність інвестувати 2,5 мільярди доларів для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 та Airbus A321.

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