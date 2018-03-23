В Україну заходить Ryanair: названа дата першого польоту

Польоти авіакомпанії Ryanair з Україною стартують 15 жовтня.

Про це повідомив виконавчий директор (CEO) авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі на прес-конференції в аеропорту "Бориспіль", передає "Укрінформ".

"Ми відкриваємо нові маршрути з 15 жовтня 2018 року з Україною. І ми дешевий перевізник", - сказав він.

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За його словами, авіакомпанія відкриває 10 маршрутів з Києва: в Барселону (4 рейси на тиждень), Братиславу (3 рейси), Гданськ (2 рейси), Краків (3 рейси), в Лондон-Стансенд (5 рейсів), Познань (2 рейси), Стокгольм (3 рейси), Вільнюс (3 рейси), Варшаву (4 рейси) і Вроцлав (3 рейси).

Також він повідомив, що відкривається 5 маршрутів зі Львова: в Дюссельдорф (3 рейси на тиждень), Краків (3 рейси), в Лондон-Стансенд (3 рейси), Меммінген (2 рейси), Варшаву (3 рейси).

Як повідомляв "Обозреватель", керівництво аеропортів "Бориспіль" і "Львів" підписало договір про початок польотів з ірландською авіакомпанією Ryanair. На церемонії був присутній президент Петро Порошенко, який схвалив підписання документів.