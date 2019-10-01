В Україні перестали приймати частину грошей: що робити

З вівторка, 1 жовтня, в Україні з обігу вивели дрібні монети – номіналом 1, 2 і 5 копійок.

Магазини їх більше не приймають, але копійки ще протягом року можна обміняти в будь-якому банку. Про це повідомили в Нацбанку.

Що тепер робити з дрібними грошима по 1, 2 і 5 копійок

Виведені з обігу 1, 2 і 5 копійок можна буде обміняти на монети і банкноти всіх номіналів протягом наступних трьох років.

у всіх банках України – до 30 вересня 2020 року;

в НБУ, Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку Аваль – до 30 вересня 2022 року.

"Усі банківські установи зобов'язані приймати їх до обміну протягом року, аж до 30 вересня 2020 року. Також, якщо банк відмовляється обмінювати монети, громадяни можуть скаржитися до Національного банку", – сказали в прес-службі НБУ.

"Скасовані" монети Нацбанк віддасть на переплавку.

Як обміняти монети

Які монет можна використовувати

Українці продовжать користуватися монетами номіналом 10, 25 і 50 копійок.

"Для полегшення розрахунків готівкою потрібно застосовувати правило округлення загальних (в чеку) сум розрахунків готівкою за товари, роботи або послуги до 10 копійок", – пояснили в НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL :

З 25 жовтня в Україні з'явиться банкнота номіналом 1000 грн. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

На лицьовій стороні нової банкноти в 1000 гривень зображений портрет Володимира Вернадського. А на зворотному надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

В Україні вже восени можуть ввести в обіг монети номіналом 5 грн. Також планується введення монети в 10 грн.

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