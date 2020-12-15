В українців почнуть забирати субсидії: через що можна втратити виплати

Міністерство фінансів у 2021 році почне перевіряти українців, які отримують субсидії. Якщо будуть знайдені порушення – всю державну допомогу доведеться повернути до бюджету.

Зокрема, субсидіанти втратять виплати якщо вони останнім часом не платили єдиний соціальний внесок і не перебували на обліку в Центрі зайнятості. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

За що ще можуть забрати гроші:

• є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;

• машина до 5 років;

• зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розмір субсидій може знизитися приблизно на 40% після карантину. Кожна сім'я в середньому заборгувала 3769 грн за комунальні послуги (дані на початок листопада). До того ж ще рік тому ця цифра була на рівні 3500 грн.

З початком опалювального сезону почали зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж минулого опалювального сезону, однак значно дорожчим, ніж нині. Водночас зростуть і ціни на опалення.

Національна комісія з питань енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення з 1 січня 2021-го тарифів на розподіл природного газу (так звана абонплата). У середньому ціни зростуть на 80%.