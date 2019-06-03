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В українському метро з'являться туалети: коли чекати

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В Україні вже з 1 вересня під час проектування нових станцій метро або проведення їхньої реконструкції повинні обов'язково передбачатися туалети для пасажирів.

Як пояснив на свій сторінці у Facebook заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе, туалети мають розташовуватися на вході або виході зі станцій.

"Це оптимальне розміщення, яке з технічної точки зору можливо робити у нас і це буде зручно для людей. Відповідна норма міститься в оновлених ДБН "Метрополітени", він набуває чинності з 1 вересня", — зазначив чиновник.

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Він додав, що в чинних ДБН "Споруди транспорту. Метрополітени" відсутня норма щодо проектування громадських туалетів для пасажирів, тоді як у багатьох країнах Європи, зокрема, Франції, Великобританії та Австрії — це нормальна практика.

В українському метро з'являться туалети: коли чекати

"Громадські туалети біля входу на станціях там є. Тому ми врахували думку громадськості, адже навколо цього питання було завжди багато обговорень. До того ж в Україні теж є вдалі приклади такого впровадження, наприклад, харківське метро", — підкреслив чиновник.

Зокрема, санвузли повинні бути обов'язково доступними для всіх груп населення і враховувати потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Парцхаладзе додав, що в складних умовах під час реконструкції станції можливо влаштовувати санвузли в суміщених підземних переходах або поряд зі станцією на поверхні землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило новий законопроект про реконструкцію кварталів застарілого житла.

За словами Парцхаладзе, знесення старого житла буде можливе лише за згодою власників, проте в Мінрегіоні пропонують зменшити необхідну кількість згодних мешканців.

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Особа
Лев Парцхаладзе
Місце
Україна
Теги
метроУкраїна
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Не напрягайтесь. Рагулям привычнее срать себе в шаровары.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
А,раньше нельзя было додуматся?...Аа-аа,раз в Великобритании,Австрии есть,нужно и себе такое сотворить.
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