В українській податковій знову запрацювали схеми "скруток" ПДВ, – Крулько

Схеми з мінімізації ПДВ – "скрутки" – в податковій припинилися на місяць-два після створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії, але зараз вони знову поновилися.

Про це розповів народний депутат від "Батьківщини", голова ТСК з розслідування корупції в податковій і на митниці Іван Крулько в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 9 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Скрутки", які існували на той момент – вони вже просто стали неможливими і несумісними з життям взагалі економіки країни... Приблизно втрати бюджету щомісяця оцінювалися від 2 до 4 млрд грн. Тобто бюджет просто не отримував податок, який повинен отримати, який повинен піти на всі ті витрати, на соціальні стандарти, і так далі", – сказав Крулько.

За його словами, після заяв колишнього міністра фінансів Уманського і створення ТСК Ради "скрутки" припинилися.

"Приблизно десь на місяць-два все, стало затишшя. Тобто, скручування дійсно притихли, ми це бачили з аналізу... Зараз вони почали відновлюватися", – наголосив депутат.

Він привів у студії конкретний приклад однієї зі "скруток", продемонструвавши відповідні папери.

Крулько показав документи, що стосуються однієї з нових "скруток" у податковій у липні 2020 року.

Він назвав компанію, у якої є документи на автомобільний газ.

"Фірма-"скрутчик" традиційно посередині. У неї відсутні людські та земельні ресурси. Але вона вже продає документи у вигляді ячмінної пшениці. Суми: 28 млн грн зайшло, 27,7 млн грн пішло. Фактично, державний бюджет України не поповнився на цю суму, тому що це сума податку на додану вартість, який повинен бути оплачений. Фактично, скручування живе", – Сказав Крулько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексміністр фінансів Ігор Уманський заявив, що слідча група розкрила схему скруток ПДВ у фіскальній сфері і передала докази до СБУ і ДБР.