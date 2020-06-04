Тарифи зросли, грошей немає: суди в Україні не більше зможуть відправляти листи поштою

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4 червня • оновлено в 18:06
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В українських судах намітилася катастрофа через гроші на відправку листів

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У судах закінчилися кошти на відправку поштою судових повісток, рішень та іншої кореспонденції.

У зв'язку з цим в судах назріває катастрофа, пише "Судово-юридична газета".

За словами глави Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, дефіцит коштів обумовлений в тому числі підняттям тарифів з боку "Укрпошти".

У ДСА називають катастрофою ризик зупинки правосуддя через відсутність коштів на відправку судами кореспонденції сторонам, але вдіяти нічого не можуть.

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Зазначається, що до кінця травня в Шевченківському районному суді Києва накопичилося близько 2 тисяч невідправлених конвертів з кореспонденцією. Аналогічна ситуація склалася майже по всіх столичних судах, а також в регіонах.

"Така ситуація призводить до того, що засідання переносяться вже на осінь, оскільки у суду відсутня можливість своєчасно повідомити сторони про судові засідання. В умовах, що склалися суд намагається сповіщати учасників процесу іншими способами – шляхом розміщення оголошень на сайті суду, відправкою смс-повідомлень, за допомогою електронної пошти", – пише видання.

Нагадаємо, що з 1 січня "Укрпошта" підвищила тарифи на відправку листів, посилок і бандеролей на 10-12,5%. Ця міра була анонсована гендиректором Ігорем Смілянським ще в кінці 2019 року.

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Автор
Юрій Сергієнко
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