В українських аптеках подешевшають медичні маски: в АМКУ розповіли деталі

Найбільші мережі аптек Києва знизять торгову націнку на медичні маски до 1 грн, які подорожчали через спалах коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це написав у середу, 22 квітня, глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький у Facebook.

За його словами, отримані відповідні листи і запевнення від таких компаній: "Альго-Фарм", "Аптека низьких цін К" (Аптека АНЦ, Аптека Копійка), "Аптека НЦ", "Аптекар", "Віталюкс", "Сіріус-95" ("Бажаємо здоров'я"), "Столичний медичний альянс" ("Країна здоров'я"),"Фармація".

"Мережа "Альге-ФАРМ" повністю прибрала свою торгову націнку на медичні маски на час карантину. Комунальне Підприємство Фармація (154 аптеки в столиці) знизила свою надбавку до 4% (56 копійок)", – написав Хмельницький.

Він додав, що майже всі представники аптечних мереж відзначили, що були "заручниками" зростання закупівельної ціни. Ціну нібито завищують виробники і перекупники. "Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 грн за штуку. Зараз ми починаємо письмове протокольне опитування виробників і постачальників медичних масок. Скоро будемо мати висновки", – додав Хмельницький.

Коли подешевшають маски: в АМКУ дали відповідь

Він зазначив, що розслідування справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій з одночасного підняття цін на медичні маски в Києві триває.

Як писав OBOZREVATEL, колишній депутат Київради Олексій Давиденко заявив, що медичні маски, які на самому початку епідемії коронавірусу були дефіцитом в Україні, не тільки масово з'явилися на ринку, але ще і в найближчі дні істотно подешевшають.