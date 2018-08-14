В Україні з'являться нові потяги: у Кабміні повідомили подробиці

"Укрзалізниці" не вистачає локомотивів для обслуговування всіх перевезень, тому правління компанії спільно з Мінінфраструктури прийняли рішення про укладання контракту з іноземним інвестором. На даний момент є два претенденти: європейський "Аль Cтоун" та китайський CRC.

Як нагадав у ефірі ObozTV заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор Довгань, український фонд локомотивів зношений на 90%. Країна залишилася без необхідних потужностей для його поновлення після того, як через російську агресію було втрачено ПАТ "Луганськтепловоз", який випускав рухомий склад.

"Зараз ми з "Укрзалізницею" працюємо над стратегічним договором з інвестором. Має бути підписаний найближчим часом, за півроку, контракт про оновлення електричної тяги", - пояснив Довгань.

Україна теж повинна будувати електровози для залізниці, впевнений заступник міністра, а іноземний інвестор має передати інвестиції та ноу-хау для створення спільного виробництва.

Спочатку в Україні будуть збиратися тільки 10% конструкції нових локомотивів - це візок і окремі запчастини, які будуть доформовуватися на Крюківському вагонобудівному заводі. Однак поступово ступінь локалізації зростатиме до 50%, запевнив Довгань.

Заступник міністра додав, що чинний контракт із General Electric стосується тільки дизель-поїздів, але не зачіпає питання електровозів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що нові американські локомотиви, створені компанією General Electric, планується ввести в експлуатацію вже цієї осені.

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