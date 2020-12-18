Роздадуть по 8000 грн: в Україні з'явився портал підтримки бізнесу на карантині

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України створило портал з описом трьох програм підтримки бізнесу під час карантину, якими можна скористатись. Зокрема, у разі ФОПів грошову допомогу можна отримати на кожного працівника.

Про це повідомив очільник відомства Ігор Петрашко, передає пресслужба міністерства. Портал містить покрокові інструкції, як скористатися новими програмами, а також актуальну інформацію про чинні заходи підтримки (щоб подивитися перелік тих, хто підпадає під дію програми підтримки, доскрольте до кінця сторінки).

Також функціонал дозволяє звернутися з онлайн-зверненнням та отримати кваліфіковані роз'яснення. Портал доступний за посиланням.

"Уся інформація про три програми є на спеціальному інформаційному порталі. Якщо для когось недостатньо інформації, то можна поставити запитання в електронній формі. Крім того, є онлайн-чат на порталі "Дія", – зазначив Петрашко.

Він пояснив на прикладі, як буде нараховуватись допомога самим ФОПам і їхнім найманим працівникам.

"Щодо програми підтримки "Допомога працівникам і ФОП. 8 000 грн". Якщо ФОП має 10 найманих працівників, то всі його 10 найманих працівників + ФОП отримують компенсацію у 8 тисяч гривень", – зазначив міністр.

Зокрема, сума у 8 тисяч гривень надаватиметься тим ФОПам, діяльність яких зазначена у переліку КВЕДів. Водночас ті роботодавці, які не підпали під основний перелік, можуть скористатися програмою "Допомога роботодавцям до 8 000 грн".

Основні програми підтримки Кабмін

"Там, де КВЕДи не в локдауні, але підприємство постраждало, документи має подати роботодавець. Якщо працівник отримує 16 тисяч гривень, то компенсація може бути 8 тисяч гривень – максимально. Знову ж таки, ця програма не стосується ФОПів", – пояснив Міністр.

Перелік КВЕДів, які підпадають під програми підтримки на карантині:

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 листопада анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату 8 тисяч гривень.

OBOZREVATEL розібрався, що це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.

Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисяч гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн.

Згодом в Офісі президента розкрили деталі отримання допомоги.

Ми підготували покрокову інструкцію, як звернутися по допомогу через мобільний додаток та портал "Дія".