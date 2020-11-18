В Україні з'явиться накопичувальна пенсійна система: всі подробиці

В Україні запровадять накопичувальну пенсійну систему для окремих категорій осіб віком до 35 років та тих, хто має право на пільгові пенсії.

Відповідний законопроєкт погодив на своєму засіданні Кабінет міністрів у середу, 18 листопада (щоб подивитися проєкт закону і порівняльну таблицю, доскролльте до кінця сторінки).

Що передбачається цим законопроектом:

― до повного переходу на виплати з накопичувальної системи, джерелом фінансування пенсій будуть страхові внески, які сплачуватимуться роботодавцями за рахунок підвищеної ставки ЄСВ замість механізму відшкодування;

― "пенсійні кошти ходять за учасником": учасники самостійно вибиратимуть недержавний пенсійний фонд, до якого спрямовуватимуться страхові внески через Пенсійний фонд;

― запроваджуються три професійні програми:

програма №1 ― дає право на отримання пенсійних виплат після 50 років при наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі на шкідливих професіях (так званий список №1) від 10 років у чоловіків і наявності страхового стажу від 20 років, з нього на роботі на шкідливих професіях від 7,5 років у жінок.

програма №2 ― дає право на отримання пенсії після 55 років та наявності страхового стажу від 30 років, з нього на роботі за списком №2 від 12,5 років у чоловіків і наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі за списками №1 і №2 від 10 років у жінок.

програма №3 ― дає можливість добровільно вступити в накопичувальну професійну пенсійну систему на умовах, визначених у колективних договорах і на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.

― для осіб до 35 років, які до дати запровадження сплати страхових внесків до накопичувальної пенсії набули не менше ніж третину необхідного стажу на роботах, які дають право на пільгову пенсію, передбачається право на перерахування коштів до солідарної системи;

― недержавні пенсійні фонди проходитимуть авторизацію

Як буде працювати накопичувальна система

Щоб залатати діру в Пенсійному фонді, Україні потрібні чималі кошти, а запит роботодавців і працівників спрямований на зниження податкового тиску, пояснив політолог Олександр Радчук.

Так, за планами уряду, 2% від нинішнього ЄСВ будуть виділяти в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини, і ще 2% – по ПДФО. Ці 4%, пояснює політолог, дозволяють в сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати 1 мільйон гривень.

Відзначається, що скористатися цими коштами пенсіонер зможе на свій розсуд: або отримати всю суму відразу, або рівними частинами протягом наступних 5-10 років, або як довічне утримання з виплатою певної фіксованої суми.

Проєкт закону

Порівняльна таблиця

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці вересня Мінсоцполітики запропонувало збалансувати солідарну пенсійну систему в Україні накопичувальним рівнем, щоб не тільки роботодавці, а й громадяни щомісяця робили внески для своєї пенсії.