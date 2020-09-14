В Україні з'явиться державний онлайн-магазин: що продаватимуть

Кабінет міністрів ухвалив постанову про впровадження електронного каталогу Prozorro Market, що дозволить запустити перший в Україні державний онлайн-магазин.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила член наглядової ради Prozorro. Продажі, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

"Електронний каталог Prozorro Market – це державний онлайн-магазин. Він допомагає малому та середньому бізнесу продавати свої товари державі. А установам – у кілька кліків купувати товари широкого вжитку за вигідними цінами: пальне, канцелярію, комп`ютерну техніку, меблі тощо", – написала вона.

До цього Prozorro Market працював у пілотному режимі – у ньому можна проводити закупівлі лише на суму до 50 тисяч грн. З прийняттям урядом постанови про порядок формування та використання електронного каталогу відбудеться повноцінний запуск Prozorro Market. Ця постанова дасть змогу проводити там закупівлі до 200 тисяч грн (для замовників, що займають монопольне становище – до 1 мільйона грн).

"І це відкриє для бізнесу – зокрема для малого та середнього, якому потрібні додаткові стимули в часи кризи, – ринок з потенційним обсягом 30 млрд грн на рік", – зауважила Панаіотіді.

Як купувати на Prozorro Market

Зазначається, що купувати легко, як у звичайному інтернет-магазині:

1. Знайдіть потрібний товар у каталозі на сайті одного з майданчиків

У цьому допоможуть фільтри

2. Оберіть найкращу пропозицію та додайте її у кошик

Вкажіть кількість, умови доставки та оплати.

3. Підтвердіть замовлення у кошику

Система автоматично сформує чернетку звіту про укладений договір.

4. Отримайте повідомлення від постачальника

Протягом 2 робочих днів зв'яжеться, щоб узгодити деталі.

5. Укладіть договір із постачальником

Ви зможете використати один із шаблонів: свій, продавця або той, який рекомендує Prozorro

6. Отримайте товар

Термін доставки становить не більше 7 робочих днів

7. Оплатіть замовлення

Оплатити потрібно не пізніше 15 днів після отримання.

8. Внесіть дані договору в чернетку звіту та опублікуйте його на порталі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бердичівський Палац культури провів тендер через систему ProZorro на закупівлю двох поліетиленових пакетів із логотипом автомобільної компанії BMW на 8 гривень.

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