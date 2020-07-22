В Україні з'явилися нові гроші. Фото

Національний банк України ввів в обіг з середи, 222 липня, нову пам'ятну монету, продовживши серію "Спорт".

Про це повідомила прес-служба НБУ. Відзначається, що монети "Ігри XXXII Олімпіади" присвячені майбутнім іграм в Токіо. Міжнародні змагання проведуть під егідою Міжнародного олімпійського комітету в рамках олімпійського руху.

НБУ випустив монети двох видів:

в сріблі (номінал – 10 грн, тираж – 4 тис. шт.)

нейзильбері (номінал – 2 грн, тираж – 35 тис. шт.).

Нові монети НБУ

Нові монети НБУ

На аверсі монети розміщено малий державний герб (ліворуч) і композиція, стилізована під мистецтво орігамі, яка символізує тісний зв'язок японської національної архітектури з природним середовищем. Вона розділена на дві частини: стилізований струмок з рибами, квітка сакури зліва, а токійські архітектурні споруди – справа.

По центру на дзеркальному тлі написи: "Україна" (вертикально), номінал – "10 гривень" (вертикально), рік випуску – "2020" (праворуч).

Нові монети вже з'явилися в обігу НБУ

На реверсі монети вгорі зображено стилізований сонячний диск на тлі гори Фудзіяма; внизу – логотип Національного олімпійського комітету України; в центрі на дзеркальному тлі – стилізовані під мистецтво орігамі зображення, що символізують деякі олімпійські види спорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Національний банк випустив в обіг нову монету номіналом 10 гривень. Згодом нові гроші повністю займуть місце існуючих банкнот. Головна причина: паперові купюри швидко зношуються, їх доводиться часто замінювати, монети ж служать в рази довше.