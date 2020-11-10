В Україні з’явилася організація, що захищатиме від фінансових шахраїв

17 вересня 2020 року в Україні була зареєстрована нова громадська організація "Центр фінансової безпеки". Вона займатиметься виявленням нечесних брокерів, що діють на фінансовому ринку "Форекс" – і домагатиметься повернення втрачених коштів громадянам, які постраждали від фінансових махінацій цих брокерів.

Про мету організації та шляхи її досягнення OBOZREVATEL розповів засновник ГО "Центр фінансової безпеки" Юрій Гнатишин.

"Наша організація – це об’єднання людей з активною громадянською і соціальною позицією, які разом будуть боротися проти шахраїв у сфері фінансових послуг. Зокрема – з діяльністю незаконно створених компаній, дилерських центрів, які займаються фінансовими махінаціями. За останні роки кількість компаній в Україні, які прикидаються фінансовими аналітиками, консультантами або брокерами, в Україні значно виросла. Вони обманюють простих громадян – використовуючи нехитрі схеми, видурюють в українців гроші. І не лише позбавляють людей заощаджень, а й залишають їх з банківськими кредитами та боргами перед родичами", – розповів Юрій.

За словами громадського діяча, ідею створення такої організації йому підказав власний життєвий досвід. Громадською діяльністю Гнатишин займається впродовж останніх 5 років. Займався і благодійністю (допомагав малозабезпеченим сім’ям та дитбудинкам), мав проєкти по захисту безпритульних тварин, протидіяв незаконній забудові у місті Львів.

При цьому на життя Юрій заробляв продажем техніки Apple. З початком епідемії COVID-19 в Україні, карантину та викликаної ним економічної кризи, йому довелося шукати іншого способу заробити на життя. Після тривалих пошуків Юрій вирішив зупинитися на "Форексі", куди вклав значну частину своїх заощаджень. Через вибір недобросовісного брокера свої гроші Юрій Гнатишин втратив.

"Коли я спробував повернути свої кошти – мені це не вдалося. Але я зрозумів, що я є не єдиним постраждалим від шахрайських дій таких "псевдо-брокерів". Впродовж 3-4 місяців я вивчав питання, збирав інформацію, познайомився з колегами за нещастям… Ми разом зібрали інформацію про одного з недобросовісних брокерів – і розкажемо про нього українцям. Разом з тим, нам стало очевидно: ця компанія – далеко не єдина. А проблема має колосальні масштаби. Так і народилася ідея заснування цієї громадської організації", – розповів Юрій.

За словами засновника ГО "Центр фінансової безпеки", наразі перед ним та його однодумцями стоїть надзадача: розшукати якомога більше постраждалих від недобросовісних брокерів та фінансових шахраїв – і за допомогою отриманої від постраждалих інформації зупинити діяльність шахраїв. А далі – змусити останніх відповісти за скоєне перед законом.

"Наша громадська організація хоче допомагати повернути гроші постраждалим людям. І домогтися покарання недобросовісних брокерів. Разом з юристами, що спеціалізуються на фінансовій сфері, ми будемо надавати безкоштовну допомогу людям, які постраждали від фінансових аферистів", – наголосив Гнатишин.

Ознайомитися з діяльністю громадської організації, а також дізнатися, як можна отримати від неї допомогу у разі, якщо ви стали жертвами фінансових аферистів, можна на сайті ГО "Центр фінансової безпеки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом в Україні кількість шахрайських схем злетіла. Разом із карантином українці частіше почали купувати в мережі й водночас – ставати жертвами аферистів. Всього, за підрахунками Нацбанку, в країні працює 50 схем обману.