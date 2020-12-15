В Україні з'явилася нова монета. Фото

Валентина Гембарська Економіка 11:34, 15.12.2020 Оновлено: 11:48, 15.12.2020

В Україні 15 грудня ввели в обіг нову пам'ятну монету зі срібла вартістю 3600 грн.

Як повідомила пресслужба Національного банку України, діаметр пам'ятної монети становить 50 міліметрів, тираж – 2500 штук. Роздрібна ціна – 3684 грн.

Монета входить в серію "Духовні скарби України". Вона присвячена спадщині давньої духовної пісенної традиції, поширеної з кінця XVI ст. на всій етнічній території українців і білорусів, зокрема нотним збірникам різних жанрів літургійного співу – Ірмологіон.

Нова монета НБУ зі срібла
Сайт Національного банку

На аверсі монети – малий герб України, дата карбування, номінал і сторінка Супральского Ірмологіону.

Аверс нової монети
Сайт НБУ

На реверсі – стилізований фрагмент сторінки Ірмологіону і ікони "Воздвиження Чесного хреста з сім'єю Яна Собеського", а також написи "Збірник церковних піснеспівів" та Ірмологіон.

Реверс монети
Сайт НБУ

Згодом нові гроші повністю займуть місце нинішніх банкнот. Головна причина – паперові купюри швидко зношуються, їх доводиться часто міняти, а монети слугують у рази довше.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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