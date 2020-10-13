В Україні з'явилася нова 5-гривнева монета. Фото

Національний банк України з 12 жовтня ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 5 гривень.

Як повідомлє пресслужба НБУ, монету з назвою "Передова" присвятили медикам і військовим. Тираж склав 45 тисяч, роздрібна ціна – 68 гривень, матеріал – нейзильбер.

​"Під час пандемії, в умовах боротьби України за територіальну цілісність країни в кожного своя передова та своя лінія фронту, і тільки докладаючи спільних зусиль, можна перемогти", – описали дизайн монети в НБУ.

На аверсі монети розміщено:

угорі – малий Державний герб України та напис "Україна";

праворуч на матовому тлі напис "разом" (вертикальний) та номінал монети 5 гривень (вертикальний напис);

ліворуч на дзеркальному тлі: дві руки, які демонструють знак V – поширений жест, що означає перемогу та мир, рік карбування монети – 2020 та логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети зображено образи медика та військового, між якими вертикальний напис "Передова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня Національний банк випустив в обіг нову пам'ятну монету номіналом 2 гривні.

3 червня Національний банк випустив в обіг монету номіналом 10 гривень. Згодом нові гроші повністю займуть місце чинних банкнот. Головна причина: паперові купюри швидко зношуються, їх доводиться часто замінювати, а монети слугують у рази довше.