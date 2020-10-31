В Україні з'явилася нова 2-гривнева монета. Фото
Національний банк України від 2 листопада вводить в обіг пам'ятну монету "Андрій Ромоданов".
Монета номіналом 2 гривні виконана з металу нейзильбер. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Її діаметр 31 міліметр. Тираж – 30 тисяч одиниць.
На одній стороні знаходиться портрет Ромоданова, роки його життя і рельєфне зображення мозку людини.
На іншій – державний Герб України, напис "Україна", логотип монетного двору і рік випуску.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня Національний банк випустив в обіг нову пам'ятну монету номіналом 2 гривні.
3 червня Національний банк випустив в обіг монету номіналом 10 гривень. Згодом нові гроші повністю займуть місце чинних банкнот.
Головна причина: паперові купюри швидко зношуються, їх доводиться часто замінювати, а монети слугують у рази довше.