В Україні з'явилася нова 2-гривнева монета. Фото

Національний банк України від 2 листопада вводить в обіг пам'ятну монету "Андрій Ромоданов".

Монета номіналом 2 гривні виконана з металу нейзильбер. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Її діаметр 31 міліметр. Тираж – 30 тисяч одиниць.

На одній стороні знаходиться портрет Ромоданова, роки його життя і рельєфне зображення мозку людини.

На іншій – державний Герб України, напис "Україна", логотип монетного двору і рік випуску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня Національний банк випустив в обіг нову пам'ятну монету номіналом 2 гривні.

3 червня Національний банк випустив в обіг монету номіналом 10 гривень. Згодом нові гроші повністю займуть місце чинних банкнот.

Головна причина: паперові купюри швидко зношуються, їх доводиться часто замінювати, а монети слугують у рази довше.