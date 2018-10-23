В Україні з'явилася найбільша фінансова піраміда: роздають гроші та обіцяють величезний заробіток

В Україні відкрилася філія, можливо, однієї з найбільших російських фінансових пірамід "Кешбері". У РФ майбутні втрати вкладників уже оцінили в 1 млрд руб., а у Центробанку порівняли компанію з продавцями жетонів метро під виглядом криптовалют. Водночас "діамантовий" директор піраміди успішно відкрив офіс у Києві і пообіцяв також підкорити Львів і Одесу. Кредити від "Кешбері" активно рекламують українські ЗМІ та популярні ютуб-блогери.

OBOZREVATEL з'ясував, як працює "Кешбері" і чому можна втратити свої гроші.

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Спочатку сервіс обіцяв виконувати функції банку — брати "зайві" гроші у тих, хто хоче заробити, і віддавати їх під відсотки тим, кому терміново знадобилися кошти. Але якщо банк за найвигіднішими умовами бере депозити під 20% річних, то у "Кешбері" обіцяють примножити інвестицію у 3-6 разів. Тобто якщо вкласти 10 тис. грн, нібито можна буде отримати назад уже 60 тис. Але просто так відкрити вклад не вийде.

"Інвестори" отримують своїх наставників, приєднуються до партнерської програми, віддають власні гроші і заробляють на залучених нових клієнтах. Такий принцип у Росії визнали "фінансовою пірамідою". Мовляв, кожен наступний "інвестор" отримує свої гроші тільки за рахунок залучених нових клієнтів. Більшу частину суми отримують організатори, а "рядові вкладники" у певний момент можуть зовсім збанкрутувати.

Для партнерів є кілька "тарифів". Вони мають збирати гроші і видавати мікропозики приватним особам, кредити бізнесу, позики у криптовалюті або під заставу майна. У Росії відкрили 169 офісів із регіональними представництвами "Кешбері", 170-й — у Києві. Він з'явився ще влітку. Тоді з Москви приїхав "діамантовий директор", який нібито досяг вершини майстерності і разом зі своєю командою вирішив шукати прихильників в Україні. Цікаво, що український офіс так і не з'явився на "карті" на офіційному сайті "Кешбері", і знайти його можна тільки за допомогою закритих телеграм-чатів, контактами "діляться" лише в особистих повідомленнях.

OBOZREVATEL спробував на собі перевірити, як працює українське представництво "Кешбері". Для цього ми назвалися потенційним інвестором, який хоче примножити спадок від бабусі. В першу чергу нас попередили про велику кількість шахраїв. Мовляв, створюють "групи-двійники" або від імені "Кешбері" роздають кредити (і такі компанії дійсно неважко знайти).

— Треба працювати у команді! В чатах деякі учасники намагаються заволодіти вашими даними і вкрасти гроші! — радить наставниця з України.

— І як знайти таку команду?

— Не поспішайте! У "Кешбері" є два види заробітку: активний і пасивний. Ви можете не просто вкласти невелику суму, а дійсно стати успішним і постійно отримувати високий заробіток. Компанія дасть можливість побудувати свій власний бізнес...

Секрет успіху від "Кешбері" — інвестуй в компанію якомога більше і знайди тих, хто зробить так само. Від кожного запрошеного можна отримати свій відсоток. Щоправда, якщо кількість охочих "заробити" в певний момент перестане зростати, піраміда "лусне" і повернути гроші вкладникам не вийде.

Мені запропонували скористатися тарифом "Лакшері". Поповнити його на 10 тис. грн, нібито через 400 днів мені повернуть вже 29 тис. Щоправда, жодних гарантій того, що гроші повернуть, немає. Показувати договір "наставники" відмовилися.

До речі, якщо в Росії Центробанк уже передав інформацію щодо компаній "Кешбері" до Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ, угледівши в їхній діяльності ознаки найбільшої фінансової піраміди, в якій задіяні десятки тисяч людей, НБУ поки діяльності українських офісів "Кешбері" не помічає. Довірливі українці охоче погоджуються примножити свої заощадження, але при цьому ризикують просто їх втратити.

Кредити в Україні від імені "Кешберрі"

Поки офіційне представництво піраміди в Україні свої контакти не афішує, інша компанія активно використовує її бренд. Так, українець, який введе у пошуковий рядок Google слова "кешбері", "cashbery", в першу чергу побачить проплачене посилання на фірму практично з такою самою назвою, але однією "зайвою" літерою "r".

Цікаво, що філії "Кешбері" називаються на зразок ТОВ "Кешбері Холдинг" (в назві обов'язково використовують слово "кешбері"), а українцям від імені розпіареної піраміди кредити видає "Інвест Фінанс".

Компанія, судячи з реєстру юридичних осіб, належить Карену Оганесяну і Карині Тумагаян. Вони активно розміщують рекламу в українських ЗМІ, на майданчиках з оголошеннями.

Кредити дають під майже 550% річних! Цікаво, що сайт "прив'язується" до банківської картки. На неї він "миттєво" перешле кредитні кошти, але також швидко кошти спишуть з картки у випадку, якщо ви хоча б на день прострочите виплату. Причому розмір штрафних санкцій у прикладі договору не вказується. В результаті за кілька днів затримки можна втратити велику суму. Щоправда, "Інвест Фінанс" отримали ліцензію і перед тим, як заарештовувати гроші з банківської картки, попереджають про таку можливість у договорі.

Єдиний напівлегальний "трюк", яким користується український "кешберрі" — практично ідентична з російськими колегами назва.

Зазначимо, OBOZREVATEL не рекомендує користуватися послугами сумнівних інвестиційних компаній, які обіцяють величезний заробіток і при цьому не дають жодних гарантій. Крім того, кредити, зокрема і мікропозики, найкраще оформлювати у справжньому банку, діяльність якого контролюється Нацбанком і чітко регламентується законами та підзаконними актами.