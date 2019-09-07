Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:58
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні звинуватили всесвітньо відому компанію у незаконній роботі в Криму

9.6т Читати матеріал російською

Італійський виробник дитячого одягу та іграшок з роздрібними торговими точками по всьому світу Chicco потрапив у скандал через можливу роботу в окупованому Криму.

Зокрема блогер RoksolanaToday&Крим25% опублікувала в Twitter рекламу компанії, де людей закликають приходити на фотосесію у Севастополі і Сімферополі.

"Для вас – безкоштовна фотосесія Chicco у Воронежі, Пермі, Севастополі та Сімферополі", – йдеться у тексті.

Новини
Союзник Путіна почав підвозити продукти до Криму

"Італійський бізнес уже офіційно в окупованому Криму?" – пише блогер.

Італійський виробник дитячого одягу та іграшок з роздрібними торговими точками по всьому світу Chicco потрапив у скандал

Італійський виробник дитячого одягу та іграшок з роздрібними торговими точками по всьому світу Chicco потрапив у скандал

Італійський виробник дитячого одягу та іграшок з роздрібними торговими точками по всьому світу Chicco потрапив у скандал

Італійський виробник дитячого одягу та іграшок з роздрібними торговими точками по всьому світу Chicco потрапив у скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були виявлені факти незаконної роботи німецьких компаній DHL Express, Adidas AG і Puma SE на території окупованого Криму.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
45
10
Смішно
6
Цікаво
18
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"роксоланасюдой" уже подала в Европейский суд на итальянскую компанию? НЕТ???? лошара....
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ох, сколько вы ещё таких " попали в скандал " фиксировать будете ! А что вы можете ? Ну, занесите компанию на" миротворец "!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Зато с территории Украины известные компании уходят. Надоело им видимо работать с неадекватами. И в мире, Украина со своими заскоками всех все больше раздражает. А ведь это еще только начало. Скоро вам еще и морды начнут бить, стоит только вякать не по теме.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1

Блоги / думки

ads pixel