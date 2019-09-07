В Україні звинуватили всесвітньо відому компанію у незаконній роботі в Криму

Італійський виробник дитячого одягу та іграшок з роздрібними торговими точками по всьому світу Chicco потрапив у скандал через можливу роботу в окупованому Криму.

Зокрема блогер RoksolanaToday&Крим25% опублікувала в Twitter рекламу компанії, де людей закликають приходити на фотосесію у Севастополі і Сімферополі.

"Для вас – безкоштовна фотосесія Chicco у Воронежі, Пермі, Севастополі та Сімферополі", – йдеться у тексті.

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"Італійський бізнес уже офіційно в окупованому Криму?" – пише блогер.

Італійський виробник дитячого одягу та іграшок з роздрібними торговими точками по всьому світу Chicco потрапив у скандал

Італійський бізнес Вже Офіційно в окупованому Криму? pic.twitter.com/LoOt14uqaU - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 5, 2019

Італійський виробник дитячого одягу та іграшок з роздрібними торговими точками по всьому світу Chicco потрапив у скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були виявлені факти незаконної роботи німецьких компаній DHL Express, Adidas AG і Puma SE на території окупованого Криму.

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